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Китай посилює контроль на кордоні через спалахи по світу мавпячої віспи

19:34, 16 серпня 2024
Китай вводить обов’язковий скринінг для прибулих з країн із випадками мавпячої віспи.
Китай посилює контроль на кордоні через спалахи по світу мавпячої віспи
Фото з відкритих джерел
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Китай запроваджує жорсткіші заходи контролю на в'їзді до країни через збільшення кількості випадків зараження вірусом мавпячої віспи (mpox) у світі. Нові правила діятимуть протягом шести місяців, починаючи з 15 серпня. Про це йдеться в офіційному повідомленні уряду КНР.

Посилений контроль передбачає обов'язкову перевірку осіб, які прибувають із країн та регіонів, де були зафіксовані випадки зараження mpox. Якщо у прибулих виявлять такі симптоми, як лихоманка, головний біль, біль у спині, м'язах, збільшення лімфатичних вузлів або висипання, вони зобов'язані повідомити про це митним органам під час в'їзду в Китай.

Митники, у свою чергу, проводитимуть відбір зразків для дослідження на наявність вірусу відповідно до встановлених протоколів. Також буде посилено дезінфекцію транспортних засобів, контейнерів та товарів, що надходять з регіонів із підтвердженими випадками віспи мавп.

Ці заходи спрямовані на запобігання поширенню небезпечного захворювання в країні та залишатимуться чинними до лютого 2025 року.

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