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Відомі перші кандидати на посаду членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів

11:34, 16 серпня 2024
Документи на посади членів Ради правосуддя можна подати до 19 серпня.
Відомі перші кандидати на посаду членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів
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Вища рада правосуддя оприлюднила список перших претендентів на дві посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів.

Це кандидати:

Калараш Андрій Андрійович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Є діючим військовослужбовцем Сил територіальної оборони ЗСУ.

Кошля Андрій Олександрович – суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області.

Шкодін Ярослав Віталійович – суддя Вищого антикорупційного суду.

Сокуренко Лариса Віталіївна – суддя Господарського суду Київської області.

Спірідонова Тетяна Вікторівна – суддя Хмельницького апеляційного суду.

Нагадаємо, що у березні 2025 року закінчується чотирьохрічний строк повноважень двох членів ВРП по квоті З’їзду суддів – Віталія Саліхова та Інни Плахтій.

Втім, перед тим як З’їзд суддів зможе проголосувати за претендентів на посади членів ВРП, попередній відбір кандидатів ще має здійснити Етична рада.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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