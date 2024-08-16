Відомі перші кандидати на посаду членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів

Документи на посади членів Ради правосуддя можна подати до 19 серпня.

Вища рада правосуддя оприлюднила список перших претендентів на дві посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів.

Це кандидати:

Калараш Андрій Андрійович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Є діючим військовослужбовцем Сил територіальної оборони ЗСУ.

Кошля Андрій Олександрович – суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області.

Шкодін Ярослав Віталійович – суддя Вищого антикорупційного суду.

Сокуренко Лариса Віталіївна – суддя Господарського суду Київської області.

Спірідонова Тетяна Вікторівна – суддя Хмельницького апеляційного суду.

Нагадаємо, що у березні 2025 року закінчується чотирьохрічний строк повноважень двох членів ВРП по квоті З’їзду суддів – Віталія Саліхова та Інни Плахтій.

Втім, перед тим як З’їзд суддів зможе проголосувати за претендентів на посади членів ВРП, попередній відбір кандидатів ще має здійснити Етична рада.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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