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Известны первые кандидаты на должность членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей

11:34, 16 августа 2024
Документы на должности членов Совета правосудия можно подать до 19 августа.
Известны первые кандидаты на должность членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей
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Высший совет правосудия обнародовал список первых претендентов на две должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей.

Это кандидаты:

Калараш Андрей Андреевич – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда. Является действующим военнослужащим Сил территориальной обороны ВСУ.

Кошля Андрей Александрович – судья Добропольского горрайонного суда Донецкой области.

Шкодин Ярослав Витальевич – судья Высшего антикоррупционного суда.

Сокуренко Лариса Витальевна – судья Хозяйственного суда Киевской области.

Спиридонова Татьяна Викторовна – судья Хмельницкого апелляционного суда.

Напомним, что в марте 2025 года истекает четырехлетний срок полномочий двух членов ВСП по квоте Съезда судей – Виталия Салихова и Инны Плахтий.

Впрочем, перед тем как Съезд судей сможет проголосовать за претендентов на должности членов ВСП, предварительный отбор кандидатов еще предстоит провести Этическому совету.

Автор: Вячеслав Хрипун

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