Известны первые кандидаты на должность членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей

Высший совет правосудия обнародовал список первых претендентов на две должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей.
Это кандидаты:
Калараш Андрей Андреевич – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда. Является действующим военнослужащим Сил территориальной обороны ВСУ.
Кошля Андрей Александрович – судья Добропольского горрайонного суда Донецкой области.
Шкодин Ярослав Витальевич – судья Высшего антикоррупционного суда.
Сокуренко Лариса Витальевна – судья Хозяйственного суда Киевской области.
Спиридонова Татьяна Викторовна – судья Хмельницкого апелляционного суда.
Напомним, что в марте 2025 года истекает четырехлетний срок полномочий двух членов ВСП по квоте Съезда судей – Виталия Салихова и Инны Плахтий.
Впрочем, перед тем как Съезд судей сможет проголосовать за претендентов на должности членов ВСП, предварительный отбор кандидатов еще предстоит провести Этическому совету.
Автор: Вячеслав Хрипун
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