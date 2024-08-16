Китай усиливает контроль на границе из-за вспышек по миру обезьяньей оспы

Китай вводит обязательный скрининг для прибывших из стран со случаями обезьяньей оспы.

Источник фото: netishynrada.gov.ua

Китай вводит более жесткие меры контроля на въезде в страну из-за увеличения количества случаев заражения вирусом обезьяньей оспы (mpox) в мире. Новые правила будут действовать в течение шести месяцев, начиная с 15 августа. Об этом говорится в официальном сообщении правительства КНР.

Усиленный контроль предусматривает обязательную проверку лиц, прибывающих из стран и регионов, где были зафиксированы случаи заражения mpox. Если у прибывших обнаружат такие симптомы, как лихорадка, головная боль, боль в спине, мышцах, увеличение лимфатических узлов или высыпания, они обязаны сообщить об этом таможенным органам при въезде в Китай.

Таможенники, в свою очередь, будут проводить отбор образцов для исследования на наличие вируса в соответствии с установленными протоколами. Также будет усилена дезинфекция транспортных средств, контейнеров и товаров, поступающих из регионов с подтвержденными случаями оспы обезьян.

Эти меры направлены на предотвращение распространения опасного заболевания в стране и будут оставаться в силе до февраля 2025 года.

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