Украина может вернуться к графикам отключения света на следующей неделе, – Минэнерго

Рост температуры может привести к новым отключениям электричества в Украине - заместитель министра энергетики.

На следующей неделе Украина может снова прибегнуть к графикам отключений электроэнергии из-за ожидаемого повышения температуры и роста потребления электричества. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

По словам Гринчук, с началом выходных ожидается существенное повышение температуры, что повлечет увеличение потребления электроэнергии. «То, что мы будем наблюдать на следующей неделе, может привести к тому, что энергетикам придется применять графики отключений», - отметила она.

В то же время Гринчук сообщила, что энергетики активно проводят ремонтные работы на энергетических объектах и планируют введение дополнительных мощностей генерации.

Она также призвала украинцев рационально использовать электроэнергию, особенно в часы пиковых нагрузок. Заместитель министра обратилась к бизнесу с просьбой активнее имплементировать импорт электроэнергии для обеспечения бесперебойных поставок и избежания отключений.

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