ВАКС отложил заседание по избранию меры пресечения главе АМКУ Кириленко, подозреваемому в незаконном обогащении на 56 млн грн

Заседание по избранию меры пресечения главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко перенесли на 20 августа.

Высший антикоррупционный суд 15 августа начал избирать меру пресечения главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко. Однако заседание было отложено на 20 августа.

Как объяснил следственный судья, все из-за его чрезмерной загруженности, в том числе и других дел. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Как сообщалось, 14 августа НАБУ и САП объявили подозрение в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации руководителю АМКУ Павлу Кириленко.

По данным следствия, в 2020-2023 годах, занимая должность руководителя ОВА, подозреваемый приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

Отмечается, что речь идет о семи квартирах в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м, здание под Киевом площадью более 220 кв. м, два гаражных бокса, шесть паркомест, три нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м и автомобиль ВМW Х3.

В то же время разница между стоимостью указанного имущества и наличными средствами должностного лица и его супруги составила 56,2 млн грн.

Кроме того, по данным НАБУ, подозреваемый не указал приобретенное имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

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