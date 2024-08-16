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ВАКС отложил заседание по избранию меры пресечения главе АМКУ Кириленко, подозреваемому в незаконном обогащении на 56 млн грн

11:47, 16 августа 2024
Заседание по избранию меры пресечения главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко перенесли на 20 августа.
ВАКС отложил заседание по избранию меры пресечения главе АМКУ Кириленко, подозреваемому в незаконном обогащении на 56 млн грн
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Высший антикоррупционный суд 15 августа начал избирать меру пресечения главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко. Однако заседание было отложено на 20 августа.

Как объяснил следственный судья, все из-за его чрезмерной загруженности, в том числе и других дел. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Как сообщалось, 14 августа НАБУ и САП объявили подозрение в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации руководителю АМКУ Павлу Кириленко.

По данным следствия, в 2020-2023 годах, занимая должность руководителя ОВА, подозреваемый приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

Отмечается, что речь идет о семи квартирах в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м, здание под Киевом площадью более 220 кв. м, два гаражных бокса, шесть паркомест, три нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м и автомобиль ВМW Х3.

В то же время разница между стоимостью указанного имущества и наличными средствами должностного лица и его супруги составила 56,2 млн грн.

Кроме того, по данным НАБУ, подозреваемый не указал приобретенное имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

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