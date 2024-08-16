Державі вдалося повернути незаконно приватизовану земельну ділянку військової частини на Київщині

Міноборони відновило контроль над стратегічною землею військової частини після незаконної приватизації.

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Міністерство оборони України спільно з Міністерством юстиції успішно відновило права держави на земельну ділянку, яка була незаконно приватизована на території діючої військової частини в Київській області. Це рішення запобігло загрозі боєздатності підрозділу та забезпечило його нормальне функціонування. Про це повідомили у відомстві.

Завдяки скасуванню незаконної реєстрації, військова частина змогла повернутися до повноцінного виконання своїх обов'язків. Головне управління земель оборони та фондів Міноборони підкреслило стратегічне значення таких територій та повідомило про постійний моніторинг і заходи з оскарження неправомірних рішень державних реєстраторів і нотаріусів для захисту інтересів держави.

Цей випадок підкреслює важливість оперативного реагування на спроби незаконного заволодіння землями оборони, особливо в умовах війни, коли кожен військовий об'єкт має критичне значення для національної безпеки.

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