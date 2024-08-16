Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців оновили: що змінилося

В API ЄДР реалізовано додатковий (опціональний) функціонал, що дозволяє отримувати результати пошуків, засвідчених електронною печаткою ДП «НАІС» (технічного адміністратора ЄДР).

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Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що впровадило оновлене програмне забезпечення сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (API ЄДР).

В результаті оновлення в API ЄДР реалізовано додатковий (опціональний) функціонал, що дозволяє отримувати результати пошуків, засвідчених електронною печаткою ДП «НАІС» (технічного адміністратора ЄДР).

Оновлений технічний опис «Прикладний програмний інтерфейс Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» викладено в новій редакції:

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