БЭБ сообщило о подозрении крупнейшему застройщику Закарпатья в уклонении от уплаты налогов

Застройщик уклонился от уплаты более 40 миллионов гривен налогов.

Фото: БЭБ

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области сообщили о подозрении крупнейшему застройщику Закарпатья в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщил официальный сайт БЭБ.

В БЭБ не указывают фамилию застройщика, но по данным СМИ, речь идет о Степане Гозде.

Отмечается, что в течение шести лет предприниматель строил многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями коммерческого назначения. Впоследствии застройщик продал 62 объекта недвижимости за наличные.

«В дальнейшем, с целью утаивания полученных доходов, договоры на продажу с собственниками объектов недвижимого имущества разрывались», - заявили в БЭБ.

Также в ведомстве добавили, что право собственности на 41 квартиру и 21 паркоместо были зарегистрированы на физических лиц путем их отчуждения на основании договоров и дополнительных соглашений о совместном строительстве. Право собственности на объекты недвижимости оформлялось по значительно более низким ценам за счет якобы потраченных средств на строительство, что не соответствовало действительности, а полученные ранее застройщиком средства фактически не возвращались покупателям.

Еще было установлено, что застройщик осуществлял предпринимательскую деятельность без государственной регистрации как субъекта хозяйствования, без регистрации плательщика налога на добавленную стоимость.

Такая схема позволила застройщику уклониться от уплаты более 40 миллионов гривен налогов.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении. Часть недвижимого имущества – арестована.

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