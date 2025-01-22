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Схемы для уклонистов и хищения средств — СБУ за три дня провела более 150 спецопераций и задержаний

18:53, 22 января 2025
В СБУ сообщили, что во время спецопераций 222 фигуранта получили подозрения.
Схемы для уклонистов и хищения средств — СБУ за три дня провела более 150 спецопераций и задержаний
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Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с другими правоохранительными органами провела серию масштабных реализаций и задержаний 18-20 января.

В спецслужбе отметили, что были проведены комплексные процессуальные действия в 157 уголовных производствах. По итогам этих мер 222 человека получили сообщения о подозрении, 85 из них - задержаны.

В частности, было сообщено о подозрении:

▪ 19 вражеским агентам, осуществлявшим разведывательно-диверсионную деятельность в пользу российских спецслужб;

▪ 39 лицам, причастным к преступлениям в военной сфере, в том числе лицам, причастным к хищению средств оборонного госбюджета;

▪ 63 лицам, в том числе из числа сотрудников ТЦК, бывших МСЭК и ВЛК, а также медучреждений, подозреваемых во введении «схем для уклонистов» и в организации незаконного пересечения границы;

▪ 7 лицам, которые вредили государственной безопасности в информационной сфере и киберпространстве, среди которых антиукраинские пропагандисты;

▪ 24 лицам, которые вредили экономическим интересам государства;

▪ 7 лицам, причастным к незаконному обороту оружия и средствам военного поражения.

В СБУ добавили, что в рамках этих уголовных производств было проведено 287 обысков.

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СБУ

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