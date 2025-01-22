У СБУ повідомили, що під час спецоперацій 222 фігуранти отримали підозри.

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Служба безпеки України повідомила, що спільно з іншими правоохоронними органами провела серію масштабних реалізацій і затримань упродовж 18-20 січня.

У спецслужбі зазначили, що було проведено комплексні процесуальні дії у 157 кримінальних провадженнях. За підсумками цих заходів 222 особи отримали повідомлення про підозру, 85 із них - затримано.

Зокрема, було повідомлено про підозру:

▪ 19 ворожим агентам, які здійснювали розвідувально-диверсійну діяльність на користь російських спецслужб;

▪ 39 особам, причетним до злочинів у воєнній сфері, в тому числі особам, причетним до розкрадання коштів оборонного держбюджету;

▪ 63 особам, в тому числі із числа співробітників ТЦК, колишніх МСЕК і ВЛК, а також медустанов, які підозрюються в запровадженні «ухилянтських схем» та в організації незаконного перетину кордону;

▪ 7 особам, які шкодили державній безпеці в інформаційній сфері та кіберпросторі, серед яких антиукраїнські пропагандисти;

▪ 24 особам, які шкодили економічним інтересам держави;

▪ 7 особам, причетним до незаконного обігу зброї та засобів військового ураження.

У СБУ додали, що загалом у межах цих кримінальних проваджень було проведено 287 обшуків.

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