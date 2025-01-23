Кому з членів Вищої ради правосуддя ви найбільше довіряєте – опитування читачів

Пропонуємо читачам відповісти на питання, хто з членів Вищої ради правосуддя викликає найбільшу довіру

Незабаром, 27 січня, відбудуться вибори нового голови Вищої ради правосуддя – ключового органу суддівського врядування, який відповідає зокрема за призначення суддів та притягнення суддів до відповідальності. Нагадаємо, що наразі ВРП очолює суддя Верховного Суду Григорій Усик. Також нагадаємо, що новий склад Вищої ради правосуддя було відібрано за вирішальної ролі міжнародних експертів у складі Етичної ради.

Пропонуємо читачам, в першу чергу, суддям та представникам адвокатури і прокуратури, які брали участь чи спостерігали за роботою ВРП, відповісти на наступне питання. Проголосувати можна за активним посиланням тут.

Кому з членів Вищої ради правосуддя ви найбільше довіряєте?

- Юлія Бокова

- Тетяна Бондаренко

- Сергій Бурлаков

- Олег Кандзюба

- Оксана Кваша

- Олена Ковбій

- Алла Котелевець

- Станіслав Кравченко

- Дмитро Лук’янов

- Роман Маселко

- Олексій Мельник

- Микола Мороз

- Інна Плахтій

- Ольга Попікова

- Віталій Саліхов

- Олександр Сасевич

- Григорій Усик

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