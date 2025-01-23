На Київщині затримали зловмисників, які викрали дитину через неіснуючий борг

Зловмисники викрали однорічну дитину, щоб тиснути на матір через неіснуючий борг.

Поліція Київської області затримала групу зловмисників, які викрали однорічну дитину з метою тиску на її матір через вимогу повернення неіснуючого боргу. Про це повідомила Національна поліція України.

Інцидент стався, коли до квартири жінки, яка самостійно виховує дитину, прийшли знайомі чоловіки. Вони дізналися, що жінка має грошові заощадження, і почали вимагати повернення боргу в розмірі 200 тисяч доларів. Враховуючи, що мати не визнавала борг, зловмисники викрали її дитину.

Менш ніж за добу правоохоронці знайшли викрадену дитину в одній з квартир у Києві, де проживала спільниця зловмисників. Всі учасники злочину були затримані: 21-річний та 22-річний чоловіки з Києва, а також 31-річна жінка.

Слідчі вже ведуть розслідування, і зловмисникам загрожує покарання за викрадення людини та інші злочини.

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