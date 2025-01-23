Чи змогла Вища рада правосуддя після перезавантаження підвищити довіру до судової влади – опитування читачів

Пропонуємо читачам відповісти на питання, чи змогла Вища рада правосуддя після перезавантаження підвищити довіру до судової влади.

27 січня відбудуться вибори нового голови Вищої ради правосуддя – ключового органу суддівського врядування, який відповідає зокрема за призначення суддів та притягнення суддів до відповідальності. Нагадаємо, що наразі ВРП очолює суддя Верховного Суду Григорій Усик. Також нагадаємо, що новий склад Вищої ради правосуддя було відібрано за вирішальної ролі міжнародних експертів у складі Етичної ради.

Пропонуємо читачам оцінити діяльність нинішнього складу Вищої ради правосуддя і її керівництва та відповісти на наступне питання. Проголосувати можна за цим посиланням.

Чи змогла Вища рада правосуддя після перезавантаження підвищити довіру до судової влади?

Так, на 100% погоджуюся з цим твердженням

Ні, Вища рада правосуддя не зробила нічого для підвищення довіри

Дещо було зроблено, але ці кроки незначно вплинули на довіру до судів

Дії ВРП призвели до зниження довіри як до самої ВРП, так і до судової системи, та підірвали гарантії незалежності суддів.

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