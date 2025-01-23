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Смог ли Высший совет правосудия после перезагрузки повысить доверие к судебной власти – опрос читателей

08:47, 23 января 2025
Предлагаем читателям ответить на вопрос, смог ли Высший совет правосудия после перезагрузки повысить доверие к судебной власти.
Смог ли Высший совет правосудия после перезагрузки повысить доверие к судебной власти – опрос читателей
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27 января состоятся выборы нового председателя Высшего совета правосудия – ключевого органа судейского управления, который отвечает за назначение судей и привлечение судей к ответственности. Напомним, что ВСП возглавляет судья Верховного Суда Григорий Усик. Также напомним, что новый состав Высшего совета правосудия был отобран при решающей роли международных экспертов в составе Этического совета.

Предлагаем читателям оценить деятельность нынешнего состава Высшего совета правосудия и его руководства и ответить на следующий вопрос. Проголосовать можно по этой ссылке.

Смог ли Высший совет правосудия после перезагрузки повысить доверие к судебной власти?

  • Да, на 100% согласен с этим утверждением
  • Нет, Высший совет правосудия не сделал ничего для повышения доверия
  • Кое-что было сделано, но эти шаги незначительно повлияли на доверие к судам
  • Действия ВСП привели к снижению доверия как к самой ВСП, так и к судебной системе, и подорвали гарантии независимости судей.

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ВСП

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