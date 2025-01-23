На Киевщине задержали злоумышленников, которые похитили ребенка из-за несуществующего долга

Злоумышленники похитили годовалого ребенка, чтобы давить на мать из-за несуществующего долга.

Полиция Киевской области задержала группу злоумышленников, которые похитили годовалого ребенка с целью давления на его мать из-за требования возврата несуществующего долга. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Инцидент произошел, когда в квартиру женщины, которая самостоятельно воспитывает ребенка, пришли знакомые мужчины. Они узнали, что женщина имеет денежные сбережения, и начали требовать возврата долга в размере 200 тысяч долларов. Учитывая, что мать не признавала долг, злоумышленники похитили ее ребенка.

Менее чем за сутки правоохранители нашли похищенного ребенка в одной из квартир в Киеве, где проживала сообщница злоумышленников. Все участники преступления были задержаны: 21-летний и 22-летний мужчины из Киева, а также 31-летняя женщина.

Следователи уже ведут расследование, и злоумышленникам грозит наказание за похищение человека и другие преступления.

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