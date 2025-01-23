Практика судов
  1. В Украине

На Киевщине задержали злоумышленников, которые похитили ребенка из-за несуществующего долга

07:54, 23 января 2025
Злоумышленники похитили годовалого ребенка, чтобы давить на мать из-за несуществующего долга.
На Киевщине задержали злоумышленников, которые похитили ребенка из-за несуществующего долга
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полиция Киевской области задержала группу злоумышленников, которые похитили годовалого ребенка с целью давления на его мать из-за требования возврата несуществующего долга. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Инцидент произошел, когда в квартиру женщины, которая самостоятельно воспитывает ребенка, пришли знакомые мужчины. Они узнали, что женщина имеет денежные сбережения, и начали требовать возврата долга в размере 200 тысяч долларов. Учитывая, что мать не признавала долг, злоумышленники похитили ее ребенка.

Менее чем за сутки правоохранители нашли похищенного ребенка в одной из квартир в Киеве, где проживала сообщница злоумышленников. Все участники преступления были задержаны: 21-летний и 22-летний мужчины из Киева, а также 31-летняя женщина.

Следователи уже ведут расследование, и злоумышленникам грозит наказание за похищение человека и другие преступления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция дети Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают внести изменения в закон о демографическом реестре и защите персональных данных, расширив права БЭБ и органов финконтроля

Бюро экономической безопасности и органам финансового контроля предлагают предоставить доступ к документам, оформляемым с применением средств Демографического реестра.

Кому из членов Высшего совета правосудия вы больше всего доверяете – опрос читателей

Предлагаем читателям ответить на вопрос, кто из членов Высшего совета правосудия вызывает наибольшее доверие.

Смог ли Высший совет правосудия после перезагрузки повысить доверие к судебной власти – опрос читателей

Предлагаем читателям ответить на вопрос, смог ли Высший совет правосудия после перезагрузки повысить доверие к судебной власти.

Военнообязанный должен оформить военно-учетный документ вместо удостоверения о приписке, не дожидаясь вызова ТЦК – апелляционный админсуд

Удостоверение о приписке к призывному участку не военно-учетный документ, а обновление данных через Резерв+ еще не свидетельствует о наличии такого документа – апелляционный суд.

Штрафы за неуважение к суду могут возрасти до 6800 грн, а за неявку в суд – до 12 тысяч грн

В случае неприбытия на вызов следователя будет грозить штраф до 3028 грн, а в случае неприбытия на вызов судьи – до 12 112 грн.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Шевченко
    Олександр Шевченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Гордієнко
    Тетяна Гордієнко
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Євген Марич
    Євген Марич
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду