Кому из членов Высшего совета правосудия вы больше всего доверяете – опрос читателей

Предлагаем читателям ответить на вопрос, кто из членов Высшего совета правосудия вызывает наибольшее доверие.

Вскоре, 27 января, состоятся выборы нового председателя Высшего совета правосудия – ключевого органа судейского управления, который отвечает за назначение судей и привлечение судей к ответственности. Напомним, что ВСП возглавляет судья Верховного Суда Григорий Усик. Также напомним, что новый состав Высшего совета правосудия был отобран при решающей роли международных экспертов в составе Этического совета.

Предлагаем читателям, в первую очередь, судьям и представителям адвокатуры и прокуратуры, участвовавшим или наблюдавшим за работой ВСП, ответить на следующий вопрос. Проголосовать можно по активной ссылке здесь.

Кому з членів Вищої ради правосуддя ви найбільше довіряєте?

- Юлія Бокова

- Тетяна Бондаренко

- Сергій Бурлаков

- Олег Кандзюба

- Оксана Кваша

- Олена Ковбій

- Алла Котелевець

- Станіслав Кравченко

- Дмитро Лук’янов

- Роман Маселко

- Олексій Мельник

- Микола Мороз

- Інна Плахтій

- Ольга Попікова

- Віталій Саліхов

- Олександр Сасевич

- Григорій Усик

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