Кому из членов Высшего совета правосудия вы больше всего доверяете – опрос читателей

Вскоре, 27 января, состоятся выборы нового председателя Высшего совета правосудия – ключевого органа судейского управления, который отвечает за назначение судей и привлечение судей к ответственности. Напомним, что ВСП возглавляет судья Верховного Суда Григорий Усик. Также напомним, что новый состав Высшего совета правосудия был отобран при решающей роли международных экспертов в составе Этического совета.
Предлагаем читателям, в первую очередь, судьям и представителям адвокатуры и прокуратуры, участвовавшим или наблюдавшим за работой ВСП, ответить на следующий вопрос. Проголосовать можно по активной ссылке здесь.
Кому з членів Вищої ради правосуддя ви найбільше довіряєте?
- Юлія Бокова
- Тетяна Бондаренко
- Сергій Бурлаков
- Олег Кандзюба
- Оксана Кваша
- Олена Ковбій
- Алла Котелевець
- Станіслав Кравченко
- Дмитро Лук’янов
- Роман Маселко
- Олексій Мельник
- Микола Мороз
- Інна Плахтій
- Ольга Попікова
- Віталій Саліхов
- Олександр Сасевич
- Григорій Усик
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