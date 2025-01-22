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БЕБ повідомило про підозру найбільшому забудовнику Закарпаття в ухиленні від сплати податків

19:21, 22 січня 2025
Забудовник ухилився від сплати понад 40 мільйонів гривень податків.
БЕБ повідомило про підозру найбільшому забудовнику Закарпаття в ухиленні від сплати податків
Фото: БЕБ
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Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області повідомили про підозру найбільшому забудовнику Закарпаття в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомив офіційний сайт БЕБ.

У БЕБ не вказують прізвище забудовника, але за даними ЗМІ, мова йде про Степана Гозду.

Зазначається, що протягом 6 років підприємець будував багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями комерційного призначення. Згодом забудовник продав 62 об’єкти нерухомості за готівку.

«Надалі, з метою приховування отриманих доходів, договори на продаж з власниками об’єктів нерухомого майна розривалися», - заявили у БЕБ.

Також у відомстві додали, що право власності на 41 квартиру та 21 паркомісце, були зареєстровані на фізичних осіб, шляхом їх відчуження на підставі договорів та додаткових угод про спільне будівництво. Право власності на об’єкти нерухомості оформлювалось за значно нижчими цінами за рахунок нібито витрачених коштів на будівництво, що не відповідало дійсності, а отримані раніше забудовником кошти фактично не поверталися покупцям.

Ще було встановлено, що забудовник здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації як суб’єкт господарювання, без реєстрації платника податку на додану вартість.

Така схема дала можливість забудовнику ухилитися від сплати понад 40 мільйонів гривень податків.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Частину нерухомого майна - арештовано.

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бюро економічної безпеки

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