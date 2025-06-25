НАТО нарощує військову промисловість після підвищення оборонних витрат, – Рютте

За словами Рютте, новий інвестиційний план зміцнить обороноздатність НАТО та дозволять Альянсу ефективно реагувати на сучасні глобальні виклики.

Фото: Getty Images

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Генеральний секретар НАТО Марко Рютте заявив, що підвищення військових витрат Альянсу – лише перший крок, адже тепер НАТО планує стрімко розширювати свою військову промисловість. Про це він повідомив під час саміту НАТО, пише The Guardian.

За словами Рютте, саміт став основою для створення «сильнішого, справедливішого та більш ефективного» Альянсу. Новий інвестиційний план, який він назвав «квантовим стрибком» у сфері оборонних витрат, посилить готовність НАТО протистояти викликам.

«Це означає, що незалежно від викликів, з якими ми стикаємося, чи то з боку Росії, чи тероризму, кібератак, саботажу чи стратегічної конкуренції, цей альянс є і залишатиметься готовим, бажаючим і здатним захищати кожен сантиметр союзної території та забезпечити, щоб наш мільярд людей міг продовжувати жити у свободі та безпеці», – наголосив генсек.

Нагадаємо, країни НАТО погодили збільшення витрат на оборону до 5% ВВП.

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