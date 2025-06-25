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НАТО наращивает военную промышленность после повышения оборонных расходов, – Рютте

16:19, 25 июня 2025
По словам Рютте, новый инвестиционный план укрепит обороноспособность НАТО и позволят Альянсу эффективно реагировать на современные глобальные вызовы.
НАТО наращивает военную промышленность после повышения оборонных расходов, – Рютте
Фото: Getty Images
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Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте заявил, что повышение военных расходов Альянса - лишь первый шаг, ведь теперь НАТО планирует стремительно расширять свою военную промышленность. Об этом он сообщил во время саммита НАТО, пишет The Guardian.

По словам Рютте, саммит стал основой для создания «более сильного, справедливого и более эффективного» Альянса. Новый инвестиционный план, который он назвал «квантовым скачком» в сфере оборонных расходов, усилит готовность НАТО противостоять вызовам.

«Это означает, что независимо от вызовов, с которыми мы сталкиваемся, будь то со стороны России, или терроризма, кибератак, саботажа или стратегической конкуренции, этот альянс есть и будет оставаться готовым, желающим и способным защищать каждый сантиметр союзной территории и обеспечить, чтобы наш миллиард людей мог продолжать жить в свободе и безопасности», - подчеркнул генсек.

Напомним, страны НАТО согласовали увеличение расходов на оборону до 5% ВВП.

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деньги НАТО оборона Марк Рютте

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