Решил подзаработать, вместо этого — сел на 9 лет: на Житомирщине судили молодого человека, который сбывал психотропы

22-летний мужчина получил 9 лет заключения с конфискацией имущества, кроме жилья.

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Бердичевский горрайонный суд приговорил к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья, мужчину, который, вступив в преступный сговор с другим лицом, незаконно приобрёл и хранил с целью сбыта психотропные вещества, сообщает пресс-служба суда.

22-летний житель Бердичевского района решил заняться незаконным сбытом психотропных веществ с целью личного обогащения. Сообщника, который в дальнейшем поставлял ему «товар», он нашёл в Интернете.

Правоохранители задержали обвиняемого с 60 свёртками особо опасного психотропного вещества PVP и 20 свёртками с амфетамином.

На судебном заседании обвиняемый не признал своей вины в предъявленном ему обвинении и сообщил, что приобрёл психотропные вещества не для сбыта, а для личного употребления, так как уже три года употребляет наркотики.

Однако представленные суду стороной обвинения доказательства свидетельствуют о намерении обвиняемого на дальнейший сбыт психотропных веществ, а не на личное употребление. В частности, на это указывают: крупный объём приобретённых веществ, содержание переписки в мессенджере обвиняемого с другим лицом; также в исследованном на заседании Акте специальной медицинской комиссии по проведению медосмотров для направления на принудительное лечение указано, что обвиняемый наркологически здоров, то есть не употребляет наркотических или психотропных веществ.

Назначая меру наказания, суд, среди прочего, учёл молодой возраст обвиняемого и его положительную характеристику и назначил минимальный размер наказания – 9 лет с конфискацией принадлежащего ему имущества, за исключением жилья.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней (дело № 274/8096/23).

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