В Украине раскрыли схему незаконного выведения из-под санкций активов горнодобывающей компании

Незаконно полученные активы фиктивные компании переоформляли на другие вновь созданные юридические лица.

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Офис Генерального прокурора сообщил о разоблачении схемы незаконного выведения из-под санкций активов горнодобывающей компании.

Указывается, что участникам схемы незаконного выведения из-под санкций активов группы компаний, специализирующихся на добыче полезных ископаемых в Житомирской и Киевской областях, сообщено о подозрении в служебной подделке, несанкционированном вмешательстве в автоматизированные системы и легализации имущества, полученного преступным путем.

По данным следствия, в 2023–2024 годах лицо, в отношении которого действуют санкции в виде блокировки активов, совместно с другим предпринимателем и привлеченными сообщниками организовали схему незаконного переоформления имущества горнодобывающей компании. С целью получения прибыли они подделали документы, внесли несанкционированные изменения в государственные реестры вещных прав и передали контроль над активами фиктивным компаниям.

«Незаконно полученные активы фиктивные компании переоформляли на другие новообразованные юридические лица. При этом они оставались под фактическим контролем организаторов преступной схемы. В дальнейшем эти активы использовались в хозяйственной деятельности новосозданных предприятий, что позволяло организаторам получать прибыль и уклоняться от возможного взыскания подсанкционного имущества в доход государства. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 124 млн грн», — заявили в ОГП.

На данный момент одному из организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Вопрос о применении мер пресечения к другим соучастникам решается.

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