В Україні викрили схему незаконного виведення з-під санкцій активів гірничодобувної компанії

Незаконно отримані активи фіктивні компанії переоформлювали на інші новоутворені юридичні особи

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Офіс Генерального прокурора повідомив, що викрив схему незаконного виведення з-під санкцій активів гірничодобувної компанії.

Зазначається, що учасникам схеми незаконного виведення з-під санкцій активів групи компаній, що спеціалізується на видобутку корисних копалин у Житомирській та Київській областях, повідомлено про підозру у службовому підробленні, несанкціонованому втручанні в автоматизовані системи та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

За даними слідства, у 2023-2024 роках особа, щодо якої діють санкції у вигляді блокування активів, разом з іншим підприємцем та залученими співучасниками організували схему незаконного переоформлення майна гірничодобувної компанії. Для подальшого отримання прибутку вони підробили документи, внесли несанкціоновані зміни до державних реєстрів речових прав та передали контроль над активами фіктивним компаніям.

«Незаконно отримані активи фіктивні компанії переоформлювали на інші новоутворені юридичні особи. При цьому вони залишались під фактичним контролем організаторів злочинної схеми. У подальшому ці активи використовувались у господарській діяльності новостворених підприємств, що дозволяло організаторам отримувати прибуток та ухилятись від можливого стягнення підсанкційного майна в дохід держави. Загальна сума завданих збитків становить 124 млн грн», - заявили у ОГП.

Наразі одному з організаторів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 100 млн грн. Питання застосування запобіжних заходів до інших співучасників вирішуються.

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