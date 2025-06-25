Практика судів
  1. В Україні

В Україні викрили схему незаконного виведення з-під санкцій активів гірничодобувної компанії

21:50, 25 червня 2025
Незаконно отримані активи фіктивні компанії переоформлювали на інші новоутворені юридичні особи
В Україні викрили схему незаконного виведення з-під санкцій активів гірничодобувної компанії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Офіс Генерального прокурора повідомив, що викрив схему незаконного виведення з-під санкцій активів гірничодобувної компанії.

Зазначається, що учасникам схеми незаконного виведення з-під санкцій активів групи компаній, що спеціалізується на видобутку корисних копалин у Житомирській та Київській областях, повідомлено про підозру у службовому підробленні, несанкціонованому втручанні в автоматизовані системи та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

За даними слідства, у 2023-2024 роках особа, щодо якої діють санкції у вигляді блокування активів, разом з іншим підприємцем та залученими співучасниками організували схему незаконного переоформлення майна гірничодобувної компанії. Для подальшого отримання прибутку вони підробили документи, внесли несанкціоновані зміни до державних реєстрів речових прав та передали контроль над активами фіктивним компаніям.

«Незаконно отримані активи фіктивні компанії переоформлювали на інші новоутворені юридичні особи. При цьому вони залишались під фактичним контролем організаторів злочинної схеми. У подальшому ці активи використовувались у господарській діяльності новостворених підприємств, що дозволяло організаторам отримувати прибуток та ухилятись від можливого стягнення підсанкційного майна в дохід держави. Загальна сума завданих збитків становить 124 млн грн», - заявили у ОГП.

Наразі одному з організаторів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 100 млн грн. Питання застосування запобіжних заходів до інших співучасників вирішуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП прокуратура

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На зустрічі Володимира Зеленського з Трампом були присутні високопосадовці з обох сторін, фото

Офіс Президента показав, хто був присутній на зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, фото.

З розділу «керівництво» сайту Офісу Генпрокурора зникла інформація про ще одного заступника Генпрокурора

Інформація про заступника Генпрокурора Антона Войтенка видалена з розділу «керівництво» сайту ОГП.

Кабмін змінив процедуру надання доступу до ЄДР та Реєстру нерухомості

У певних випадках спочатку фактичне місцезнаходження органу буде перевіряти та підтверджувати обласна військова адміністрація.

Комісія з відбору керівників прокуратур з представниками іноземних проектів припинила роботу

До відбіркової комісії керівників прокуратур входив представник IDLO – організації, яка через зупинку фінансування Держдепом США раніше повідомила про паузу в реалізації проекту з участі у комісії з відбору резерву на керівні посади в органах прокуратури.

Змінами до держбюджету пропонується підвищити прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів з 1600 до 2102 грн

Кабмін пропонує підвищити до 2102 грн прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів, що дозволить збільшити посадові оклади в окружних прокуратурах

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео