Як отримати гроші на облаштування робочого місця для особи з інвалідністю — роз’яснення

Державна служба зайнятості відповіла на актуальні питання щодо отримання грошей на облаштування робочого місця для особи з інвалідністю.
1. Компенсацію на облаштування робочого місця для особи з інвалідністю надають до чи після його обладнання?
Державна служба зайнятості пропонує роботодавцям допомогу в створенні належних умов для зручної роботи працівників з інвалідністю, розмір компенсації становить до 120 000 грн – для співробітників І групи та до 80 000 грн – для ІІ групи.
Така компенсація надається після працевлаштування особи з інвалідністю та фактичного облаштування її робочого місця. Виплату можуть отримати фізичні особи підприємці або ж юридичні особи, які створили відповідне робоче місце. Важливо, що компенсацію не отримає роботодавець, на якого людина з інвалідністю працювала протягом 180 днів перед актуальною датою працевлаштування.
2. Чи можна отримати компенсацію за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю, якщо інший роботодавець вже її отримав за цього працівника?
Ні, компенсація надається одноразово.
3. За які допоміжні засоби надається компенсація для облаштування робочого місця особи з інвалідністю?
Компенсація здійснюється за вже придбані допоміжні засоби для облаштування робочого місця особи з інвалідністю. Категоріями таких засобів можуть бути:
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