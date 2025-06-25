Як отримати гроші на облаштування робочого місця для особи з інвалідністю — роз’яснення

Українцям нагадали правила отримання грошей на облаштування робочого місця для особи з інвалідністю

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба зайнятості відповіла на актуальні питання щодо отримання грошей на облаштування робочого місця для особи з інвалідністю.

1. Компенсацію на облаштування робочого місця для особи з інвалідністю надають до чи після його обладнання?

Державна служба зайнятості пропонує роботодавцям допомогу в створенні належних умов для зручної роботи працівників з інвалідністю, розмір компенсації становить до 120 000 грн – для співробітників І групи та до 80 000 грн – для ІІ групи.

Така компенсація надається після працевлаштування особи з інвалідністю та фактичного облаштування її робочого місця. Виплату можуть отримати фізичні особи підприємці або ж юридичні особи, які створили відповідне робоче місце. Важливо, що компенсацію не отримає роботодавець, на якого людина з інвалідністю працювала протягом 180 днів перед актуальною датою працевлаштування.

2. Чи можна отримати компенсацію за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю, якщо інший роботодавець вже її отримав за цього працівника?

Ні, компенсація надається одноразово.

3. За які допоміжні засоби надається компенсація для облаштування робочого місця особи з інвалідністю?

Компенсація здійснюється за вже придбані допоміжні засоби для облаштування робочого місця особи з інвалідністю. Категоріями таких засобів можуть бути:

спеціалізовані меблі (крісла з регульованими або фіксованими сидіннями;

поручні та бруси; розсувні двері; засоби для їх відчинення та зачинення);

транспортери для піднімання сходами з електроприводами;

допоміжні засоби для позиціонування курсора та тактильних комп’ютерних дисплеїв;

брайлівські клавіатури та портативні пристрої;

підйомні платформи для робочих місць;

допоміжні засоби для відтворення звуку та забезпечення здатності чути і бачити.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.