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Как получить деньги на обустройство рабочего места для лица с инвалидностью — разъяснение

22:19, 25 июня 2025
Украинцам напомнили правила получения денег на обустройство рабочего места для человека с инвалидностью.
Как получить деньги на обустройство рабочего места для лица с инвалидностью — разъяснение
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Государственная служба занятости ответила на актуальные вопросы по получению средств на обустройство рабочего места для лица с инвалидностью.

1. Компенсация на обустройство рабочего места для лица с инвалидностью предоставляется до или после его оснащения?

Государственная служба занятости предлагает работодателям помощь в создании надлежащих условий для удобной работы сотрудников с инвалидностью. Размер компенсации составляет до 120 000 грн — для сотрудников I группы и до 80 000 грн — для II группы.

Такая компенсация предоставляется после трудоустройства лица с инвалидностью и фактического обустройства его рабочего места. Выплату могут получить физические лица-предприниматели или юридические лица, которые создали соответствующее рабочее место. Важно, что компенсацию не получит работодатель, у которого человек с инвалидностью работал в течение 180 дней до актуальной даты трудоустройства.

2. Можно ли получить компенсацию за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью, если другой работодатель уже получил её за этого сотрудника?

Нет, компенсация предоставляется однократно.

3. За какие вспомогательные средства предоставляется компенсация на обустройство рабочего места лица с инвалидностью?

Компенсация осуществляется за уже приобретённые вспомогательные средства для обустройства рабочего места лица с инвалидностью. Категориями таких средств могут быть:

специализированная мебель (кресла с регулируемыми или фиксированными сиденьями; поручни и брусья; раздвижные двери; средства для их открытия и закрытия);

транспортеры для подъёма по лестницам с электроприводом;

вспомогательные средства для позиционирования курсора и тактильные компьютерные дисплеи;

клавиатуры Брайля и портативные устройства;

подъёмные платформы для рабочих мест;

вспомогательные средства для воспроизведения звука и обеспечения способности слышать и видеть.

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