Константиновка находится на грани гуманитарной катастрофы, — Донецкая ОВА

Из-за постоянных обстрелов город частично обесточен.

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Город Константиновка Донецкой области находится на грани гуманитарной катастрофы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, из-за обстрелов почти половина города - без света, без газа остаются тысячи домов, водоснабжение - ограничено.

«1,9 тысяч домов в Сантуриновке остаются без газа, восстановить его подачу невозможно. Водоснабжение – один раз в сутки с 17:00 до 20:00, всего 20-25% от потребности. Из-за ударов дронами отменено движение городских автобусов. Пригородный маршрут в Дружковку работает ограниченно. В городе установлено семь резервуаров и 11 емкостей для воды, действуют 12 скважин, шесть из которых с очисткой. Работают пять «Пунктов несокрушимости», еще два – в режиме ожидания», – рассказал Филашкин.

Он отметил, что, несмотря на все, в городе работают медики, коммунальщики, полиция и власть.

"Однако враг системно разрушает критическую инфраструктуру", - добавил Филашкин.

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