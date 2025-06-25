Костянтинівка перебуває на межі гуманітарної катастрофи, — Донецька ОВА

Через постійні обстріли місто частково знеструмлене.

Фото: Вадим Філашкін/Телеграм

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Місто Костянтинівка Донецької області перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, через обстріли майже половина міста – без світла, без газу залишаються тисячі осель, водопостачання - обмежене.



«1,9 тисячі будинків у Сантуринівці залишаються без газу, відновити його подачу неможливо. Водопостачання – один раз на добу з 17:00 до 20:00, лише 20-25% від потреби. Через удари дронами скасовано рух міських автобусів. Приміський маршрут до Дружківки працює обмежено. У місті встановлені сім резервуарів та 11 ємностей для води, діють 12 свердловин, шість із яких з очищенням. Працюють п'ять «Пунктів незламності», ще два – у режимі очікування», – розповів Філашкін.

Він зазначив, що попри все, у місті працюють медики, комунальники, поліція та влада.



«Однак ворог системно руйнує критичну інфраструктуру», – додав Філашкін.

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