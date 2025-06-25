Вирішив підзаробити, натомість — сів на 9 років: на Житомирщині судили молодика, який збував психотропи

22-річний чоловік отримав 9 років ув’язнення з конфіскацією майна, крім житла.

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Бердичівський міськрайонний суд засудив до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла, чоловіка, який, вступивши у злочинну змову з іншою особою, незаконно придбав та зберігав з метою збуту психотропи, повідомляє пресслужба суду.

22-річний мешканець Бердичівського району вирішив зайнятися незаконним збутом психотропних речовин для особистого збагачення. Спільника, який у подальшому постачав йому «товар», знайшов у мережі Інтернет.

Правоохоронці затримали обвинуваченого з 60 згортками з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP та 20 згортками з амфетаміном.

У судовому засіданні обвинувачений не визнав своєї вину у висунутому йому обвинуваченні та повідомив, що придбав психотропні речовини не для збуту, а для власного споживання, оскільки уже три роки вживає наркотики.

Однак надані суду стороною обвинувачення докази свідчать про умисел обвинуваченого на подальший збут психотропних речовин, а не на власне вживання. Зокрема, на це вказують: великий розмір придбаних речовин, зміст переписки в месенджері обвинуваченого з іншою особою; також у дослідженому в засіданні Акті спеціальної медичної комісії з проведення медоглядів для направлення на примусове лікування вказано, що обвинувачений є наркологічно здоровим, тобто не вживає наркотичних чи психотропних речовин.

Призначаючи міру покарання, суд, серед іншого, врахував молодий вік обвинуваченого та його позитивну характеристику і призначив мінімальний розмір покарання – 9 років з конфіскацією належного йому майна, окрім житла.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів (справа № 274/8096/23).

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