Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Комиссия по отбору руководителей прокуратур с представителями иностранных проектов прекратила работу

16:13, 25 июня 2025
В состав отборочной комиссии руководителей прокуратур входил представитель IDLO — организации, которая из-за остановки финансирования Госдепартаментом США ранее сообщила о паузе в реализации проекта по участию в комиссии по отбору резерва на руководящие должности в органах прокуратуры.
Комиссия по отбору руководителей прокуратур с представителями иностранных проектов прекратила работу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Приказом Генерального прокурора Руслана Кравченко от 24 июня №148 признаны утратившими силу приказы Генпрокурора:

  • Об утверждении Положения о порядке отбора кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение административных должностей в органах прокуратуры Украины от 14.10.2024 №236;
  • О создании Комиссии по отбору кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение административных должностей в органах прокуратуры Украины от 22.10.2024 №246;
  • О создании рабочей группы для обеспечения работы Комиссии по отбору кандидатов для включения в кадровый резерв от 5.12.2024 №302.

Следует отметить, что в состав комиссии по отбору руководителей прокуратур, утвержденной приказом №246, входили делегированные международными и неправительственными организациями, проектами международно-технической помощи представители Сергей Дрозач, Людмила Выговская и Евгений Крапивин.

Двое из них — от IDLO. Так, Людмила Выговская была экспертом Международной организации развития права (IDLO), а Сергей Дрозач является руководителем юридической группы IDLO в Украине.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в январе 2025 года глава представительства IDLO в Украине Леван Дучидзе направил в Офис Генпрокурора письмо, в котором сообщил, что из-за остановки финансирования проектов Государственным департаментом США «на паузе» теперь находятся следующие проекты:

  • обязательная аттестация прокуроров (продолжается с перерывами с 2019 года);
  • участие в комиссии по отбору резерва на административные должности в органах прокуратуры (создана в 2024 году с не совсем понятной целью);
  • внедрение рекомендаций по реформированию и оптимизации прокуратуры, вытекающих из функционального анализа прокуратуры и т.д.

В целом было остановлено финансирование ряда проектов, связанных с так называемой «реформой прокуратуры», на миллионы долларов.

С 2023 года проект IDLO также активно занимается вопросами судебной реформы, в частности, именно проект IDLO настаивал на установлении барьера в 75% от максимально возможного количества баллов за этап тестирования на когнитивные способности во время конкурсов на должности судей ВАКС, АП ВАКС и апелляционных судов в 2023-2024 годах. Впрочем, законодателям этот барьер потом пришлось отменять из-за риска вообще не достичь результата от конкурса в ВАКС.

Также мы писали, что правительство Британии выделило под реформу судебного управления в Украине 739 тысяч фунтов, часть из которых пошли на разработку тренингов по гендерному равенству, инклюзии и оплату экспертам. В соответствии с планом закупок товаров, работ и услуг за счет средств международной технической помощи исполнителем проекта была определена IDLO.

Напомним, ранее Руслан Кравченко объяснил, почему принял решение отменить Положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв.

«Идея, заложенная в инициативу, правильная: создать прозрачный и справедливый механизм отбора руководителей органов прокуратуры. Однако пилотный проект по внедрению этой инициативы не выполнил своей основной задачи. Кроме того, процедуры оказались чрезмерно сложными, зарегулированными, затянутыми и, в отдельных аспектах, дискриминационными», — отметил он.

По словам Руслана Кравченко, Положение позволяло назначение вне резерва, что противоречило самой логике создания механизма.

«В нынешних условиях, когда ряд прокуратур остаются без руководства, у нас нет ни времени, ни пространства для процессов, которые не дают результата. И главное — в эти сложные времена мы не имеем права тормозить работу. Мне нужны люди, которые способны действовать, а не тратить годы на согласования и рисование презентаций», — подчеркнул он.

В то же время Генпрокурор отметил, что он выступает за прозрачный, основанный на заслугах отбор прокуроров на руководящие должности.

«Собственно, поэтому мы переходим к разработке соответствующих изменений в законодательство, как это предусмотрено инициативой ЕС «Ukraine Facility», и принятию специального закона с учетом лучших европейских стандартов. Именно такой принцип отбора определен Законом Украины «О прокуратуре» (ст. 29 прим. 1) в отношении прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Этот процесс будет проходить открыто, с привлечением международных экспертов и после консультаций с Венецианской комиссией.

Мы учли все недостатки пилота. Теперь наша задача: закрепить эффективный, реалистичный и работающий механизм отбора, который действительно будет служить интересам государства», — добавил Руслан Кравченко.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.   

США прокурор финансы офис генерального прокурора

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комиссия по отбору руководителей прокуратур с представителями иностранных проектов прекратила работу

В состав отборочной комиссии руководителей прокуратур входил представитель IDLO — организации, которая из-за остановки финансирования Госдепартаментом США ранее сообщила о паузе в реализации проекта по участию в комиссии по отбору резерва на руководящие должности в органах прокуратуры.

Изменениями в госбюджет предлагается повысить прожиточный минимум для расчета окладов прокуроров с 1600 до 2102 грн

Кабмин предлагает повысить до 2102 грн прожиточный минимум для расчета окладов прокуроров, что позволит увеличить должностные оклады в окружных прокуратурах.

Минцифры получит дополнительно 6,3 млрд грн – изменения в закон о бюджете на 2025 год

Кабмин в изменениях в госбюджет предлагает увеличить на 6,3 млрд грн расходы для Минцифры, а также предоставить правительству право сокращать расходы общего фонда по бюджетным программам главных распорядителей средств для увеличения расходов на оборону.

Расходы на оборону увеличат на 412 млрд грн — Кабмин одобрил изменения в закон о госбюджете

Правительство подаст в парламент изменения в закон о государственном бюджете, которые предусматривают увеличение расходов на оборону на 412 млрд грн.

Бывший председатель Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда находится в СИЗО – апелляцию рассмотрят 3 июля

Шевченковский райсуд Киева установил для Богдана Львова залог в размере почти 303 млн гривен.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео