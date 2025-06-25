Комиссия по отбору руководителей прокуратур с представителями иностранных проектов прекратила работу

В состав отборочной комиссии руководителей прокуратур входил представитель IDLO — организации, которая из-за остановки финансирования Госдепартаментом США ранее сообщила о паузе в реализации проекта по участию в комиссии по отбору резерва на руководящие должности в органах прокуратуры.

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Приказом Генерального прокурора Руслана Кравченко от 24 июня №148 признаны утратившими силу приказы Генпрокурора:

Об утверждении Положения о порядке отбора кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение административных должностей в органах прокуратуры Украины от 14.10.2024 №236;

О создании Комиссии по отбору кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение административных должностей в органах прокуратуры Украины от 22.10.2024 №246;

О создании рабочей группы для обеспечения работы Комиссии по отбору кандидатов для включения в кадровый резерв от 5.12.2024 №302.

Следует отметить, что в состав комиссии по отбору руководителей прокуратур, утвержденной приказом №246, входили делегированные международными и неправительственными организациями, проектами международно-технической помощи представители Сергей Дрозач, Людмила Выговская и Евгений Крапивин.

Двое из них — от IDLO. Так, Людмила Выговская была экспертом Международной организации развития права (IDLO), а Сергей Дрозач является руководителем юридической группы IDLO в Украине.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в январе 2025 года глава представительства IDLO в Украине Леван Дучидзе направил в Офис Генпрокурора письмо, в котором сообщил, что из-за остановки финансирования проектов Государственным департаментом США «на паузе» теперь находятся следующие проекты:

обязательная аттестация прокуроров (продолжается с перерывами с 2019 года);

участие в комиссии по отбору резерва на административные должности в органах прокуратуры (создана в 2024 году с не совсем понятной целью);

внедрение рекомендаций по реформированию и оптимизации прокуратуры, вытекающих из функционального анализа прокуратуры и т.д.

В целом было остановлено финансирование ряда проектов, связанных с так называемой «реформой прокуратуры», на миллионы долларов.

С 2023 года проект IDLO также активно занимается вопросами судебной реформы, в частности, именно проект IDLO настаивал на установлении барьера в 75% от максимально возможного количества баллов за этап тестирования на когнитивные способности во время конкурсов на должности судей ВАКС, АП ВАКС и апелляционных судов в 2023-2024 годах. Впрочем, законодателям этот барьер потом пришлось отменять из-за риска вообще не достичь результата от конкурса в ВАКС.

Также мы писали, что правительство Британии выделило под реформу судебного управления в Украине 739 тысяч фунтов, часть из которых пошли на разработку тренингов по гендерному равенству, инклюзии и оплату экспертам. В соответствии с планом закупок товаров, работ и услуг за счет средств международной технической помощи исполнителем проекта была определена IDLO.

Напомним, ранее Руслан Кравченко объяснил, почему принял решение отменить Положение о порядке отбора кандидатов в кадровый резерв.

«Идея, заложенная в инициативу, правильная: создать прозрачный и справедливый механизм отбора руководителей органов прокуратуры. Однако пилотный проект по внедрению этой инициативы не выполнил своей основной задачи. Кроме того, процедуры оказались чрезмерно сложными, зарегулированными, затянутыми и, в отдельных аспектах, дискриминационными», — отметил он.

По словам Руслана Кравченко, Положение позволяло назначение вне резерва, что противоречило самой логике создания механизма.

«В нынешних условиях, когда ряд прокуратур остаются без руководства, у нас нет ни времени, ни пространства для процессов, которые не дают результата. И главное — в эти сложные времена мы не имеем права тормозить работу. Мне нужны люди, которые способны действовать, а не тратить годы на согласования и рисование презентаций», — подчеркнул он.

В то же время Генпрокурор отметил, что он выступает за прозрачный, основанный на заслугах отбор прокуроров на руководящие должности.

«Собственно, поэтому мы переходим к разработке соответствующих изменений в законодательство, как это предусмотрено инициативой ЕС «Ukraine Facility», и принятию специального закона с учетом лучших европейских стандартов. Именно такой принцип отбора определен Законом Украины «О прокуратуре» (ст. 29 прим. 1) в отношении прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Этот процесс будет проходить открыто, с привлечением международных экспертов и после консультаций с Венецианской комиссией.

Мы учли все недостатки пилота. Теперь наша задача: закрепить эффективный, реалистичный и работающий механизм отбора, который действительно будет служить интересам государства», — добавил Руслан Кравченко.

Автор: Наталя Мамченко

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