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В Україні затримали ділків, які продавали фейкові документи через підробні додатки Резерв+ і Дія

17:49, 25 червня 2025
Зловмисники створили копію мобільних застосунків «Резерв+» та «Дія», через які вносили персональні дані до електронних кабінетів військовозобов’язаних, додавали їх фото та «печатки».
В Україні затримали ділків, які продавали фейкові документи через підробні додатки Резерв+ і Дія
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Правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації діяла на території Черкаської, Київської та Житомирської областей. 5 фігурантів організували мережу торгівлі фейковими додатками та документами онлайн на території України. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Зазначається, що двоє ділків з Житомирщини створили копію мобільних застосунків «Резерв+» та «Дія», через які вносили персональні дані до електронних кабінетів військовозобов’язаних, додавали їх фото та «печатки».

Збували програми зловмисники через спеціально розроблені Telegram-боти, де надавали посилання для встановлення на мобільні пристрої фейкових застосунків.

«Троє черкащан торгували додатками та виготовленими підробними документами різного зразка, серед яких: тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, довідки про проходження ВЛК та витяги з наказу Мінекономіки щодо бронювання особи. Для цього вони обладнали мінідрукарню на території приватного СТО. Крім того, «оформляли» своїх клієнтів псевдовійськовими, надавали БРки та відпускні квитки з військових частин», - заявили у поліції.

Фіктивними документами та копіями мобільних застосунків користувались понад тисячу чоловіків. На місяць «заробіток» ділків складав майже 300 тисяч гривень. Лише з однієї особи вони брали до 7 тисяч доларів.

У результаті комплексних заходів правоохоронці ліквідували злочинну групу. Під час обшуків, проведених на територіях трьох областей, слідчі зібрали та задокументували беззаперечні докази на підставі яких, одному з організаторів повідомили про підозру. Також вирішується питання про повідомлення про підозру іншим фігурантам.

У поліції додали, що зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.  

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Кабінет Міністрів України Дія Резерв+

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