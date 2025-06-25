Кабмін змінив процедуру надання доступу до ЄДР та Реєстру нерухомості

У певних випадках спочатку фактичне місцезнаходження органу буде перевіряти та підтверджувати обласна військова адміністрація.

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Кабмін 25 червня вніс зміни до постанови від 6 березня 2022 року №209, яка регулює деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану. Наразі постанова не опублікована.

Втім, як повідомили в уряді, змінами регламентовано процедуру надання доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) для одержання інформації та проведення реєстраційних дій органам державної влади, органам місцевого самоврядування, державним реєстраторам, які були релоковані з окупованих територій та територій активних бойових дій і фактично здійснюють свою діяльність на територіях інших адміністративно-територіальних одиниць.

Так, визначено, що надання доступу в таких випадках передбачається виключно за умови перевірки та підтвердження обласною військовою адміністрацією фактичного місцезнаходження та діяльності органу на відповідній території.

Передбачено, з метою оперативного одержання відомостей чи інформації з єдиних та державних реєстрів, що для окремих категорій користувачів, які мають право на отримання інформації в автоматизованому режимі до запровадження електронної інформаційної взаємодії, бути підключеними шляхом одержання ідентифікаторів доступу за умови використання таким користувачем кваліфікованого електронного підпису.

Автор: Наталя Мамченко

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