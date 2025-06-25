Кабмин изменил процедуру предоставления доступа к ЕГР и Реестру недвижимости

В определенных случаях фактическое местонахождение органа будет сначала проверять и подтверждать областная военная администрация.

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Кабмин 25 июня внес изменения в постановление от 6 марта 2022 года №209, которое регулирует некоторые вопросы государственной регистрации и функционирования единых и государственных реестров, держателем которых является Министерство юстиции, в условиях военного положения. В настоящее время постановление не опубликовано.

Однако, как сообщили в правительстве, изменениями регламентирована процедура предоставления доступа к Единому государственному реестру юридических лиц, ФОП и общественных формирований и Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП) для получения информации и проведения регистрационных действий органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными регистраторами, которые были релоцированы с оккупированных территорий и территорий активных боевых действий и фактически осуществляют свою деятельность на территориях других административно-территориальных единиц.

Так, определено, что предоставление доступа в таких случаях предусматривается исключительно при условии проверки и подтверждения областной военной администрацией фактического местонахождения и деятельности органа на соответствующей территории.

Предусмотрено, что с целью оперативного получения сведений или информации из единых и государственных реестров, для отдельных категорий пользователей, имеющих право на получение информации в автоматизированном режиме до внедрения электронного информационного взаимодействия, будет возможно подключение путем получения идентификаторов доступа при условии использования таким пользователем квалифицированной электронной подписи.

Автор: Наталя Мамченко

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