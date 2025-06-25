В Украине задержали дельцов, которые продавали фейковые документы через поддельные приложения Резерв+ и Дія

Злоумышленники создали копии мобильных приложений «Резерв+» и «Дія», через которые вносили персональные данные в электронные кабинеты военнообязанных, добавляли их фото и «печати».

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Правоохранители разоблачили схему уклонения от мобилизации, которая действовала на территории Черкасской, Киевской и Житомирской областей. Пять фигурантов организовали сеть торговли фейковыми приложениями и документами онлайн по всей территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Указывается, что двое дельцов из Житомирской области создали копии мобильных приложений «Резерв+» и «Дія», через которые вносили персональные данные в электронные кабинеты военнообязанных, добавляли их фотографии и «печати».

Программы злоумышленники распространяли через специально разработанных Telegram-ботов, где предоставляли ссылки для установки фейковых приложений на мобильные устройства.

«Трое черкасщан продавали приложения и изготовленные поддельные документы различного образца, среди которых: временные удостоверения военнообязанных, справки о прохождении ВВК и выписки из приказа Минэкономики о бронировании лица. Для этого они оборудовали мини-типографию на территории частного СТО. Кроме того, “оформляли” своих клиентов как псевдовоенных, предоставляли БРки и отпускные билеты с воинских частей», — заявили в полиции.

Фиктивными документами и копиями мобильных приложений пользовались более тысячи мужчин. В месяц «заработок» дельцов составлял почти 300 тысяч гривен. С одного человека они брали до 7 тысяч долларов.

В результате комплекса мероприятий правоохранители ликвидировали преступную группу. Во время обысков, проведенных на территории трех областей, следователи собрали и задокументировали неопровержимые доказательства, на основании которых одному из организаторов сообщили о подозрении. Также решается вопрос о сообщении о подозрении другим фигурантам.

В полиции добавили, что злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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