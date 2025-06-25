Из раздела «руководство» сайта Офиса Генпрокурора исчезла информация об еще одном заместителе Генпрокурора

Информация о заместителе Генпрокурора Антоне Войтенко удалена из раздела «руководство» сайта ОГП.

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Как известно, Генпрокурор Руслан Кравченко назначил трех новых заместителей Генпрокурора – Марию Вдовиченко, Максима Крыма и Андрея Лещенко. Информация о них уже отображается в разделе «руководство» на сайте Офиса Генпрокурора.

Вместе с тем, в настоящее время из раздела «руководство» сайта Офиса Генпрокурора удалена информация о двух заместителях Генпрокурора – Антоне Войтенко и Виктории Литвиновой.

В то же время, на сайте ОГП указана информация о первом заместителе Генпрокурора Алексее Хоменко и заместителе Генпрокурора Игоре Мустеце.

Напомним, в соответствии с законом о прокуратуре, Генеральный прокурор имеет первого заместителя и не более 5 заместителей, в том числе заместителя Генпрокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следовательно, помимо заместителя – руководителя САП Александра Клименко, сейчас закон позволяет иметь 4-х заместителей и еще одного первого заместителя. Собственно, такое же количество заместителей Генерального прокурора отображено по состоянию на 25 июня на сайте ОГП.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комиссия по отбору руководителей прокуратур с представителями иностранных проектов прекратила работу.

Также мы писали, что правительство может повысить до 2102 грн прожиточный минимум для расчета должностных окладов прокуроров.

Автор: Наталя Мамченко

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