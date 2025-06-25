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У Гаазі розпочалася зустріч Трампа та Зеленського

16:12, 25 червня 2025
Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом на полях саміту НАТО.
У Гаазі розпочалася зустріч Трампа та Зеленського
Фото ілюстративне
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У середу, 25 червня, на полях саміту НАТО в Гаазі розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Про це повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров.

Раніше під час спілкування з журналістами на полях саміту НАТО Трамп заявив, що президенти під час зустрічі «обговорять очевидне».

«Ми обговоримо очевидне. Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні», — сказав Трамп.

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США Україна Дональд Трамп Володимир Зеленський

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