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В Гааге началась встреча Трампа и Зеленского

16:12, 25 июня 2025
Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом на полях саммита НАТО.
В Гааге началась встреча Трампа и Зеленского
Фото иллюстративное
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В среду, 25 июня, на полях саммита НАТО в Гааге началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил спикер Зеленского Сергей Никифоров.

Ранее, во время общения с журналистами на полях саммита НАТО, Трамп заявил, что президенты во время встречи «обсудят очевидное».

«Мы обсудим очевидное. Мы обсудим его трудности. У него есть небольшие трудности. Зеленский — он хороший парень. Я имею в виду, я встречусь с ним сегодня», — говорил Трамп.

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США Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский

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