Комитет поддержал законопроект для интеграции энергетического рынка Украины с ЕС

Эти шаги будут способствовать гармонизации украинского энергетического законодательства с европейскими стандартами, укреплению энергетической безопасности и расширению международного партнерства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал доработанный законопроект, направленный на внедрение европейских норм в сфере энергетики, повышение безопасности поставок и конкурентоспособности. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата ВРУ.

Законопроект регулирует обмен электроэнергией между Украиной и странами-членами ЕС, а также предусматривает имплементацию норм законодательства Энергетического Сообщества. Членам Комитета поручено оформить документ как проект Закона Украины для внесения на рассмотрение Верховной Рады в соответствии с Регламентом (ч. 2 ст. 110).

Комитет рекомендовал парламенту включить доработанный законопроект вместе с проектами №12087 и №12087-1 в повестку дня сессии и принять его за основу в первом чтении.

В сфере международного сотрудничества Комитет предложил Комитету по вопросам интеграции Украины в ЕС внести на рассмотрение ВРУ проект Закона №0324 о ратификации Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Греческой Республикой для принятия в целом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.