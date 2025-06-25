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Комитет поддержал законопроект для интеграции энергетического рынка Украины с ЕС

18:25, 25 июня 2025
Эти шаги будут способствовать гармонизации украинского энергетического законодательства с европейскими стандартами, укреплению энергетической безопасности и расширению международного партнерства.
Комитет поддержал законопроект для интеграции энергетического рынка Украины с ЕС
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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал доработанный законопроект, направленный на внедрение европейских норм в сфере энергетики, повышение безопасности поставок и конкурентоспособности. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата ВРУ.

Законопроект регулирует обмен электроэнергией между Украиной и странами-членами ЕС, а также предусматривает имплементацию норм законодательства Энергетического Сообщества. Членам Комитета поручено оформить документ как проект Закона Украины для внесения на рассмотрение Верховной Рады в соответствии с Регламентом (ч. 2 ст. 110).

Комитет рекомендовал парламенту включить доработанный законопроект вместе с проектами №12087 и №12087-1 в повестку дня сессии и принять его за основу в первом чтении.

В сфере международного сотрудничества Комитет предложил Комитету по вопросам интеграции Украины в ЕС внести на рассмотрение ВРУ проект Закона №0324 о ратификации Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Греческой Республикой для принятия в целом.

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Верховная Рада Украины законопроект ЕС энергетика

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