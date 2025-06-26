Чиновник Белоцерковского городского совета погорел на взятке в $15000 за влияние на ВЛК

Правоохранители задержали должностное лицо Белоцерковского городского совета.

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Директора одного из коммунальных учреждений Белоцерковского городского совета Киевской области разоблачили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 15 тысяч долларов за влияние на сотрудников военно-врачебной комиссии с целью снятия с воинского учета. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры руководителя коммунального учреждения было разоблачено 25 июня — непосредственно после получения неправомерной выгоды он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В ОГП добавили, что в настоящее время решается вопрос о сообщении о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

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