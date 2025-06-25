На встрече Владимира Зеленского с Трампом присутствовали высокопоставленные лица с обеих сторон, фото

На встрече Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО 25 июня присутствовали высокопоставленные лица как с украинской, так и с американской стороны.
Об этом свидетельствуют фото, обнародованные Офисом Президента.
Так, с украинской стороны присутствовали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, заместитель руководителя ОП Павел Палиса и другие.
С американской стороны на встрече присутствовали Государственный секретарь США Марко Рубио, министр обороны США Пит Хегсет, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и другие.
Напомним, что как Президент Владимир Зеленский, так и Дональд Трамп положительно оценили встречу.
В свою очередь, Владимир Зеленский пообещал позднее сообщить детали встречи.
Автор: Наталя Мамченко
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