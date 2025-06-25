На встрече Владимира Зеленского с Трампом присутствовали высокопоставленные лица с обеих сторон, фото

Офис Президента показал, кто присутствовал на встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, фото.

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На встрече Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО 25 июня присутствовали высокопоставленные лица как с украинской, так и с американской стороны.

Об этом свидетельствуют фото, обнародованные Офисом Президента.

Так, с украинской стороны присутствовали руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, заместитель руководителя ОП Павел Палиса и другие.

С американской стороны на встрече присутствовали Государственный секретарь США Марко Рубио, министр обороны США Пит Хегсет, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и другие.

Напомним, что как Президент Владимир Зеленский, так и Дональд Трамп положительно оценили встречу.

В свою очередь, Владимир Зеленский пообещал позднее сообщить детали встречи.

Автор: Наталя Мамченко

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