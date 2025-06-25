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Фальшивые Резерв+ и Дія за $6500 – как дельцы обманывали ТЦК и зарабатывали на уклонистах

20:01, 25 июня 2025
Киберпреступники продавали уклонистам фейковые приложения, чтобы обмануть представителей ТЦК.
Фальшивые Резерв+ и Дія за $6500 – как дельцы обманывали ТЦК и зарабатывали на уклонистах
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией ликвидировала преступную группу, которая продавала уклонистам фальшивые мобильные приложения «Резерв+» и «Дія», а также поддельные документы для избежания мобилизации. Операцию провели в Черкасской, Киевской и Житомирской областях, сообщили в СБУ.

Злоумышленники изготавливали фиктивные удостоверения военнообязанных, справки о прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК) и бронирования. В состав группы входили пять человек: двое студентов из Житомира, которые разработали «клоны» приложений «Резерв+» и «Дія», и трое жителей Черкасской области, которые торговали фальшивками. Через поддельные приложения вносились данные в электронные кабинеты, чтобы обмануть представителей ТЦК во время проверок.

Продажа фейковых приложений происходила через Telegram-боты, а поддельные документы изготавливали в подпольной типографии на территории частной СТО. Стоимость «услуг» достигала 6,5 тыс. долларов США с одного уклониста.

Во время обысков в трех областях правоохранители изъяли фальшивые выводы ВВК, поддельные печати, мобильные телефоны, компьютерную технику и оборудование, использованное для преступной деятельности.

Одному из организаторов схемы объявлено подозрение по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование деятельности ВСУ) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности других участников. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

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СБУ Национальная полиция Дия ТЦК Резерв+

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