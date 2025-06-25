В Украине разработают программы обучения сотрудников правоохранительных органов борьбе с дискриминацией

Кабинет министров Украины рассмотрел и утвердил дорожные карты. Такое решение представляет собой выполнение обязательства, предусмотренного в пункте 40 переговорной рамки с Европейским союзом.
Что меняют?
К 2027 году Украина планирует улучшить нормативно-правовую базу, регулирующую дискриминацию и преступления на почве ненависти.
В частности, в Законе о принципах предотвращения и пресечения дискриминации, Уголовном кодексе и Кодексе Украины об административных правонарушениях предусмотрен пересмотр терминологии с целью согласования понятий «дискриминация», «недискриминация» и других.
Публичные призывы к насилию по мотивам нетерпимости (включая расизм и ксенофобию) будут определены как отдельное преступление, в частности для юридических лиц. Для других уголовных преступлений предлагается рассматривать мотив нетерпимости как отягчающее обстоятельство.
Как реализуют?
Для эффективного и согласованного регулирования преступлений, связанных с дискриминацией и нетерпимостью, планируется разработать учебные программы для сотрудников полиции и прокуратуры.
Национальная школа судей и Высший совет правосудия уже планируют разработку таких программ и проведение тренингов для судей. Для других представителей системы правосудия Украины также разрабатываются практические пособия, которые помогут регистрировать и квалифицировать преступления по вопросам нетерпимости в соответствии с европейскими стандартами.
Для чего?
Напомним, что 21 июня 2024 года ЕС была утверждена переговорная рамка для Украины. Одним из основных требований являлась разработка Украиной дорожных карт — с указанием основных реформ и приоритетов для их осуществления. Составление этой документации является важным условием для открытия первого основного кластера переговоров "Фундаментальные вопросы".
Автор Дарина Шапаренко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.