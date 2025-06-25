Практика судов
  1. В Украине

В Украине разработают программы обучения сотрудников правоохранительных органов борьбе с дискриминацией

23:00, 25 июня 2025
Кабинет министров Украины утвердил дорожные карты реформ, которыми предусмотрено обновление законодательства о дискриминации и разработку программ подготовки сотрудников правоохранительных органов и судей в сфере противодействия нетерпимости.
В Украине разработают программы обучения сотрудников правоохранительных органов борьбе с дискриминацией
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров Украины рассмотрел и утвердил дорожные карты. Такое решение представляет собой выполнение обязательства, предусмотренного в пункте 40 переговорной рамки с Европейским союзом.

Что меняют?

К 2027 году Украина планирует улучшить нормативно-правовую базу, регулирующую дискриминацию и преступления на почве ненависти.

В частности, в Законе о принципах предотвращения и пресечения дискриминации, Уголовном кодексе и Кодексе Украины об административных правонарушениях предусмотрен пересмотр терминологии с целью согласования понятий «дискриминация», «недискриминация» и других.

Публичные призывы к насилию по мотивам нетерпимости (включая расизм и ксенофобию) будут определены как отдельное преступление, в частности для юридических лиц. Для других уголовных преступлений предлагается рассматривать мотив нетерпимости как отягчающее обстоятельство.

Как реализуют?

Для эффективного и согласованного регулирования преступлений, связанных с дискриминацией и нетерпимостью, планируется разработать учебные программы для сотрудников полиции и прокуратуры.

Национальная школа судей и Высший совет правосудия уже планируют разработку таких программ и проведение тренингов для судей. Для других представителей системы правосудия Украины также разрабатываются практические пособия, которые помогут регистрировать и квалифицировать преступления по вопросам нетерпимости в соответствии с европейскими стандартами.

Для чего?

Напомним, что 21 июня 2024 года ЕС была утверждена переговорная рамка для Украины. Одним из основных требований являлась разработка Украиной дорожных карт — с указанием основных реформ и приоритетов для их осуществления. Составление этой документации является важным условием для открытия первого основного кластера переговоров "Фундаментальные вопросы".

Автор Дарина Шапаренко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

полиция закон Кабинет Министров Украины дорожная карта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На встрече Владимира Зеленского с Трампом присутствовали высокопоставленные лица с обеих сторон, фото

Офис Президента показал, кто присутствовал на встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, фото.

Из раздела «руководство» сайта Офиса Генпрокурора исчезла информация об еще одном заместителе Генпрокурора

Информация о заместителе Генпрокурора Антоне Войтенко удалена из раздела «руководство» сайта ОГП.

Кабмин изменил процедуру предоставления доступа к ЕГР и Реестру недвижимости

В определенных случаях фактическое местонахождение органа будет сначала проверять и подтверждать областная военная администрация.

Комиссия по отбору руководителей прокуратур с представителями иностранных проектов прекратила работу

В состав отборочной комиссии руководителей прокуратур входил представитель IDLO — организации, которая из-за остановки финансирования Госдепартаментом США ранее сообщила о паузе в реализации проекта по участию в комиссии по отбору резерва на руководящие должности в органах прокуратуры.

Изменениями в госбюджет предлагается повысить прожиточный минимум для расчета окладов прокуроров с 1600 до 2102 грн

Кабмин предлагает повысить до 2102 грн прожиточный минимум для расчета окладов прокуроров, что позволит увеличить должностные оклады в окружных прокуратурах.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео