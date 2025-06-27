ВАКС избрал меру пресечения Алексею Чернышеву – 120 млн гривен залога

Алексея Чернышева подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.

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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву в виде залога в размере 120 млн гривен.

Кроме залога, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) настаивает на возложении на Чернышова ряда процессуальных обязанностей, в частности:

являться по каждому требованию к детективу, прокурору или суду;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места жительства или работы;

не покидать населенный пункт без разрешения следователя, прокурора или суда;

сдать на хранение паспорт (паспорта) для выезда за границу;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу;

носить электронное средство контроля.

Ранее прокуроры САП сообщили Чернышеву, который ранее занимал должность министра развития общин и территорий, о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины (злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды в особо крупном размере).

Во время судебного заседания Алексей Чернышов назвал этот процесс наказанием за «книжки и скидки».

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