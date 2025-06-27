ВАКС обрав запобіжний захід Олексію Чернишову – 120 млн гривень застави

Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди.

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віце-прем’єр-міністру України Олексію Чернишову у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень.

Крім застави, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) наполягає на покладенні на Чернишова низки процесуальних обов’язків, зокрема:

з’являтися за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання чи роботи;

не залишати населений пункт без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

здати на зберігання паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі;

носити електронний засіб контролю.

Раніше прокурори САП повідомили Чернишову, який раніше обіймав посаду міністра розвитку громад та територій, про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України (зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі).

За версією слідства, Чернишов отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на квартири в житлових комплексах на суму понад 14,5 млн грн. Забудовник, який сприяв оборудці, надавав квартири за ціною від 1 тис. до 8 тис. грн за квадратний метр, тоді як ринкова вартість становила близько 30 тис. грн за кв. м.

Під час судового засідання Олексій Чернишов назвав цей процес покаранням за «книжки та знижки».

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