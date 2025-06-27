Рада з підтримки бізнесу запрацює з 11 галузевими комітетами

Оновлена Рада з питань підтримки підприємництва включатиме малий і середній бізнес та 11 галузевих комітетів – Єрмак.

Фото: ОП

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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Рада з питань підтримки підприємництва в оновленому форматі представлятиме не лише великий, а й середній та малий бізнес, а також матиме 11 галузевих комітетів. Про це він повідомив під час «Форуму влади та бізнесу: від діалогу до партнерства».

«Сьогодні все ж таки час говорити про системні зміни, про системні вирішення. Це справедливо, що рада повинна розповсюджуватися на всю територію України. Тому сьогодні формат нової ради передбачає участь не тільки наших флагманів бізнесу, великих компаній, а також передбачає участь і середнього, і малого бізнесу», – наголосив Єрмак.

Він уточнив, що в оновленій раді створять 11 галузевих комітетів, оскільки кожна галузь економіки потребує глибшого аналізу та детальних дискусій. За словами Єрмака, президент України підписав указ, який офіційно затвердив новий формат ради.

«Президент підписував указ, і в якому є також декілька сторінок про скасування всіх рад, дорадчих органів, які були створені останні 10-15 років, і які, на жаль, попрацювали один день тільки під час презентації або декілька місяців», – зазначив керівник Офісу президента.

Єрмак підкреслив, що президент поставив чітке завдання перед урядовцями забезпечити реальну роботу новостворених структур. «У президента є чітке завдання, насамперед до нас, до урядовців, щоб все, що створюється, було не просто на папері, а дійсно працювало. З понеділка нова рада вже почне працювати в більш робочому режимі», – додав він.

Зазначимо, раніше повідомлялося, Президент Володимир Зеленський підписав Указ №421/2025 «Про Раду з питань підтримки підприємництва». «Судово-юридична газета» публікувала новий склад Ради.

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