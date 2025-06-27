Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради з підтримки підприємництва: хто туди увійшов

Президент Володимир Зеленський підписав Указ №421/2025 «Про Раду з питань підтримки підприємництва». Ця Рада буде діяти як консультативно-дорадчий орган при Президенті.
Також цим указом він ліквідував Національну раду реформ, Виконавчий комітет реформ, Національну інвестиційну раду, Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва та Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.
Основними завданнями нової Ради будуть зокрема аналіз ефективності державної політики у сфері розвитку і підтримки підприємництва, узагальнення виявлених проблем та підготовка пропозицій щодо можливих шляхів їх вирішення.
Рада зможе запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва і громадських об’єднань, що представляють їх інтереси, необхідні інформацію та матеріали; запрошувати до участі у своїй роботі представників державних органів тощо.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський також заявив про підготовку тривалого мораторію на перевірки бізнесу.
Нижче наводимо новий склад Ради.
СКЛАД
Ради з питань підтримки підприємництва
ЄРМАК Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України, голова Ради
СВИРИДЕНКО Юлія Анатоліївна – Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України, заступник голови Ради
АВРАМУК Олександр Васильович – генеральний директор ДП «ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА» (за згодою)
АТАНАСОВ Юрій Васильович – головний виконавчий директор ПРАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (за згодою)
БІЛИЙ Андрій Валентинович – генеральний директор ТОВ «КАДОГАН УКРАЇНА» (за згодою)
БОНДАРЕНКО Ігор Леонідович – співзасновник ТОВ «АГК УКРАЇНА» (за згодою)
БОРОДАТЮК Артем Ігорович – співзасновник ТОВ «НЕТПІК» (за згодою)
БРОДСЬКИЙ Андрій Вікторович – генеральний директор ТОВ ВКФ «ВЕЛТА» (за згодою)
БУТКЕВИЧ Геннадій Владиславович – співзасновник ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» (за згодою)
ВАЩУК Роман – бізнес-омбудсмен
ВИСОЦЬКА Юлія Олегівна – директор ПРАТ «НВО «ПРАКТИКА» (за згодою)
ВІВЕНКО Дмитро Володимирович – співвласник АТ «ЦЕФЕЙ»
ВІВСИК Оксана Петрівна – голова наглядової ради АТ «РУДЬ» (за згодою)
ВЛАСЮК Алла Володимирівна – генеральний директор ТОВ «ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (за згодою)
ВОРОНИЧ Михайло Михайлович – співзасновник ТОВ «В АГРО» (за згодою)
ГАДЗ Петро Іванович – голова ФГ «ГАДЗ» (за згодою)
ГЕРЕГА Галина Федорівна – співзасновник ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» (за згодою)
ГОРОХОВСЬКИЙ Олег Володимирович – співзасновник ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД» (за згодою)
ГОРШКОВ Андрій Юрійович – директор ТОВ «ВІК «ДЕВІРО» (за згодою)
ГУЙВАН Олександр Мирославович – співзасновник ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» (за згодою)
ДАНИЛЯК Василь Валерійович – головний виконавчий директор АТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» (за згодою)
ДЖУРИНСЬКИЙ Віталій Олександрович – голова наглядової ради ТОВ «ВІДІ ГРУП» (за згодою)
ДІДУР Арсен Володимирович – співвласник ПРАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» (за згодою)
ЄРЕМЕНКО Владислав Вікторович – генеральний директор ТОВ «ФВТ» (за згодою)
ЄФИМЕНКО Костянтин Олексійович – президент ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА» (за згодою)
ЄФІМОВ Максим Вікторович – співвласник ПРАТ «КЗВВ» (за згодою)
ЖЕБРОВСЬКА Філя Іванівна – голова наглядової ради АТ «ФАРМАК» (за згодою)
ЗАГОРІЙ Катерина Сергіївна – директор ради директорів ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» (за згодою)
ІВАНЧИК Віктор Петрович – генеральний директор ТОВ ФІРМА «АСТАРТА-КИЇВ» (за згодою)
ІЛЬЧЕНКО Віталій Володимирович – співзасновник ТОВ «УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК»(за згодою)
ІОРГАЧОВ Вадим Дмитрович – генеральний директор ПАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ» (за згодою)
КАПУСТІН В’ячеслав Львович – співзасновник ТОВ «АЛАН» (за згодою)
КАРААХМЕТОГЛУ Емре – генеральний директор компанії «ONUR GROUP UKRAINE»(за згодою)
КАРДАКОВ Олександр Юрійович – заступник голови наглядової ради ТОВ «ОКТАВА ДЕФЕНС» (за згодою)
КАЦІОН Юрій Миколайович – радник Керівника Офісу Президента України (поза штатом), секретар Ради
КИЦМЕЙ Тарас Володимирович – співзасновник ТОВ «СОФТСЕРВ» (за згодою)
КІЛЯНОВСЬКА Наталія Валеріївна – заступник фінансового директора ТОВ «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ» (за згодою)
КЛИМОВ Вячеслав Валерiйович – співвласник ТОВ «НОВА ПОШТА» (за згодою)
КМІТЬ Микола Іванович – голова наглядової ради ТОВ «ТРУСКАВЕЦЬКА» (за згодою)
КОЗАК Богдан Романович – президент ТЗОВ ТВК «ЛЬВІВХОЛОД» (за згодою)
КОЗЛОВ Олексій Сергійович – генеральний директор ТОВ «ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД» (за згодою)
КОЛЯДА Тарас Ігорович – директор ТЗОВ «ПОДОРОЖНИК КИЇВ» (за згодою)
КОМАРОВ Олександр Валерійович – президент ПРАТ «КИЇВСТАР» (за згодою)
КОНОТОПСЬКИЙ Олександр Володимирович – співвласник ТОВ «АС МАНЮФЕКЧУРІНГ» (за згодою)
КОРОТКОВ Андрій Миколайович – директор ТОВ «ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ» (за згодою)
КОСЮК Юрій Анатолійович – голова ради директорів, головний виконавчий директор ПРАТ «МХП» (за згодою)
КОШАРНА Поліна Сергіївна – співзасновник ТОВ «СУЗІР’Я ЦЕНТР» (за згодою)
КРИЖОВАЧУК Олег Петрович – директор ТОВ «УКРАЇНА»(за згодою)
КРОЛЕВЕЦЬ Сергій Вікторович – президент МПП ФІРМА «ЕРІДОН» (за згодою)
КРУЦЬ Микола Федорович – голова правління ПРАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» (за згодою)
ЛАВРЕНЧУК Володимир Миколайович – директор представництва «НЕКСОЛ ХОЛДІНГ БІ.ВІ.» (за згодою)
ЛІСКІ Ігор Іванович – засновник ТОВ «ЕФІ ГРУП» (за згодою)
ЛІЩИНА Сергій Богданович – генеральний директор ТОВ «СВИСПАН ЛІМІТЕД» (за згодою)
МАТОЛИЧ Андрій Богданович – заступник директора ТОВ «ЕКО-ОПТІМА» (за згодою)
МНОГОЛЄТНІЙ Володимир Володимирович – голова наглядової ради ТОВ «АЙТІ ЛЕНД» (за згодою)
МУЗИКІН Євген Сергійович – директор ТОВ «ДЕМЗ» (за згодою)
НІКОНОВ Ігор Володимирович – президент ТОВ «К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ» (за згодою)
ОЛІЙНИК Дмитро Миколайович – голова Ради Федерації роботодавців України (за згодою)
ОСИПОВ Євген Валерійович – голова правління ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (за згодою)
ПАНАСЕНКО Тарас Юрійович – співвласник ТОВ «ВИГІДНА ПОКУПКА» (за згодою)
ПИЛИПЕНКО Сергій Олександрович – генеральний директор ТОВ «ПБГ КОВАЛЬСЬКА» (за згодою)
ПЛЯСОВ Сергій Вячеславович – голова правління ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН» (за згодою)
РИЖЕНКОВ Юрій Олександрович – генеральний директор ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (за згодою)
РІЗАК Михайло Васильович – директор зі взаємодії з органами влади ТОВ СП «НІБУЛОН» (за згодою)
РУДОМІНСЬКИЙ Михайло Вікторович – співвласник ТОВ «ХІМЕРА ЮКРЕЙН» (за згодою)
СЕЛЕХМАН Іван Володимирович – директор ТОВ «КРОНОСПАН РІВНЕ» (за згодою)
СИПКО Сергій Олександрович – співзасновник ФГ «ОС» (за згодою)
СКАЛИГА Єгор Віталійович – директор ТОВ «ФАЙЄР ПОІНТ» (за згодою)
СКРИПНИК Ярослав Васильович – директор ТОВ «ШВЕЙНА КОМПАНІЯ «ВИД»(за згодою)
СМАКОТА Ярослав Васильович – співзасновник ТОВ «ФК АКТІВІТІС» (за згодою)
СТАВНІЦЕР Андрій Олексійович – співвласник ТОВ «М.В. КАРГО»
СТАНІСЛАВСЬКИЙ Віктор Григорович – генеральний директор СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (за згодою)
СТЕСЕНКО Дмитро Олександрович – директор ТОВ ПП «ЗІП» (за згодою)
ТАРШИН Іван Станіславович – генеральний директор ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ГРАДОЛІЯ» (за згодою)
ТІГІПКО Сергій Леонідович – голова наглядової ради ТОВ «ТАС АГРО» (за згодою)
ТІМЧЕНКО Максим Вікторович – генеральний директор ТОВ «ДТЕК» (за згодою)
ФІЛІМОНОВ Ярослав Миколайович – директор ТОВ «КВЕРТУС» (за згодою)
ЧОРНИЙ Олександр Миколайович – голова наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «АГРАРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» (за згодою)
ЧЕЧОТКІН Владислав Володимирович – співвласник ТОВ «РОЗЕТКА. УА» (за згодою)
ШАКАЛОВ Сергій Володимирович – директор ТОВ «НЕСС ГРУП» (за згодою)
ШЕВЕТОВСЬКИЙ Валентин Валентинович – співвласник ТОВ «КЕРАМІЧНА ГРУПА «ГОЛДЕН ТАЙЛ» (за згодою)
ШОСТАК Руслан Станіславович – президент КОРПОРАЦІЇ «ТЕРВІН» (за згодою).
Автор: Наталя Мамченко
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