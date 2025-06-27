Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради з підтримки підприємництва: хто туди увійшов

Президент оголосив про підготовку мораторію на перевірки бізнесу та затвердив нову Раду з підтримки підприємництва.

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Президент Володимир Зеленський підписав Указ №421/2025 «Про Раду з питань підтримки підприємництва». Ця Рада буде діяти як консультативно-дорадчий орган при Президенті.

Також цим указом він ліквідував Національну раду реформ, Виконавчий комітет реформ, Національну інвестиційну раду, Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва та Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

Основними завданнями нової Ради будуть зокрема аналіз ефективності державної політики у сфері розвитку і підтримки підприємництва, узагальнення виявлених проблем та підготовка пропозицій щодо можливих шляхів їх вирішення.

Рада зможе запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва і громадських об’єднань, що представляють їх інтереси, необхідні інформацію та матеріали; запрошувати до участі у своїй роботі представників державних органів тощо.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський також заявив про підготовку тривалого мораторію на перевірки бізнесу.

Нижче наводимо новий склад Ради.

СКЛАД

Ради з питань підтримки підприємництва

ЄРМАК Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України, голова Ради

СВИРИДЕНКО Юлія Анатоліївна – Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України, заступник голови Ради

АВРАМУК Олександр Васильович – генеральний директор ДП «ЛАКТАЛІС-УКРАЇНА» (за згодою)

АТАНАСОВ Юрій Васильович – головний виконавчий директор ПРАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (за згодою)

БІЛИЙ Андрій Валентинович – генеральний директор ТОВ «КАДОГАН УКРАЇНА» (за згодою)

БОНДАРЕНКО Ігор Леонідович – співзасновник ТОВ «АГК УКРАЇНА» (за згодою)

БОРОДАТЮК Артем Ігорович – співзасновник ТОВ «НЕТПІК» (за згодою)

БРОДСЬКИЙ Андрій Вікторович – генеральний директор ТОВ ВКФ «ВЕЛТА» (за згодою)

БУТКЕВИЧ Геннадій Владиславович – співзасновник ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» (за згодою)

ВАЩУК Роман – бізнес-омбудсмен

ВИСОЦЬКА Юлія Олегівна – директор ПРАТ «НВО «ПРАКТИКА» (за згодою)

ВІВЕНКО Дмитро Володимирович – співвласник АТ «ЦЕФЕЙ»

ВІВСИК Оксана Петрівна – голова наглядової ради АТ «РУДЬ» (за згодою)

ВЛАСЮК Алла Володимирівна – генеральний директор ТОВ «ВІННИЦЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (за згодою)

ВОРОНИЧ Михайло Михайлович – співзасновник ТОВ «В АГРО» (за згодою)

ГАДЗ Петро Іванович – голова ФГ «ГАДЗ» (за згодою)

ГЕРЕГА Галина Федорівна – співзасновник ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» (за згодою)

ГОРОХОВСЬКИЙ Олег Володимирович – співзасновник ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД» (за згодою)

ГОРШКОВ Андрій Юрійович – директор ТОВ «ВІК «ДЕВІРО» (за згодою)

ГУЙВАН Олександр Мирославович – співзасновник ТОВ «СПЕЦБУДМАШ» (за згодою)

ДАНИЛЯК Василь Валерійович – головний виконавчий директор АТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» (за згодою)

ДЖУРИНСЬКИЙ Віталій Олександрович – голова наглядової ради ТОВ «ВІДІ ГРУП» (за згодою)

ДІДУР Арсен Володимирович – співвласник ПРАТ «КУЛИКІВСЬКЕ МОЛОКО» (за згодою)

ЄРЕМЕНКО Владислав Вікторович – генеральний директор ТОВ «ФВТ» (за згодою)

ЄФИМЕНКО Костянтин Олексійович – президент ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА» (за згодою)

ЄФІМОВ Максим Вікторович – співвласник ПРАТ «КЗВВ» (за згодою)

ЖЕБРОВСЬКА Філя Іванівна – голова наглядової ради АТ «ФАРМАК» (за згодою)

ЗАГОРІЙ Катерина Сергіївна – директор ради директорів ПРАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ» (за згодою)

ІВАНЧИК Віктор Петрович – генеральний директор ТОВ ФІРМА «АСТАРТА-КИЇВ» (за згодою)

ІЛЬЧЕНКО Віталій Володимирович – співзасновник ТОВ «УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК»(за згодою)

ІОРГАЧОВ Вадим Дмитрович – генеральний директор ПАТ «ОДЕСКАБЕЛЬ» (за згодою)

КАПУСТІН В’ячеслав Львович – співзасновник ТОВ «АЛАН» (за згодою)

КАРААХМЕТОГЛУ Емре – генеральний директор компанії «ONUR GROUP UKRAINE»(за згодою)

КАРДАКОВ Олександр Юрійович – заступник голови наглядової ради ТОВ «ОКТАВА ДЕФЕНС» (за згодою)

КАЦІОН Юрій Миколайович – радник Керівника Офісу Президента України (поза штатом), секретар Ради

КИЦМЕЙ Тарас Володимирович – співзасновник ТОВ «СОФТСЕРВ» (за згодою)

КІЛЯНОВСЬКА Наталія Валеріївна – заступник фінансового директора ТОВ «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ» (за згодою)

КЛИМОВ Вячеслав Валерiйович – співвласник ТОВ «НОВА ПОШТА» (за згодою)

КМІТЬ Микола Іванович – голова наглядової ради ТОВ «ТРУСКАВЕЦЬКА» (за згодою)

КОЗАК Богдан Романович – президент ТЗОВ ТВК «ЛЬВІВХОЛОД» (за згодою)

КОЗЛОВ Олексій Сергійович – генеральний директор ТОВ «ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД» (за згодою)

КОЛЯДА Тарас Ігорович – директор ТЗОВ «ПОДОРОЖНИК КИЇВ» (за згодою)

КОМАРОВ Олександр Валерійович – президент ПРАТ «КИЇВСТАР» (за згодою)

КОНОТОПСЬКИЙ Олександр Володимирович – співвласник ТОВ «АС МАНЮФЕКЧУРІНГ» (за згодою)

КОРОТКОВ Андрій Миколайович – директор ТОВ «ІНТЕРПАЙП МЕНЕДЖМЕНТ» (за згодою)

КОСЮК Юрій Анатолійович – голова ради директорів, головний виконавчий директор ПРАТ «МХП» (за згодою)

КОШАРНА Поліна Сергіївна – співзасновник ТОВ «СУЗІР’Я ЦЕНТР» (за згодою)

КРИЖОВАЧУК Олег Петрович – директор ТОВ «УКРАЇНА»(за згодою)

КРОЛЕВЕЦЬ Сергій Вікторович – президент МПП ФІРМА «ЕРІДОН» (за згодою)

КРУЦЬ Микола Федорович – голова правління ПРАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» (за згодою)

ЛАВРЕНЧУК Володимир Миколайович – директор представництва «НЕКСОЛ ХОЛДІНГ БІ.ВІ.» (за згодою)

ЛІСКІ Ігор Іванович – засновник ТОВ «ЕФІ ГРУП» (за згодою)

ЛІЩИНА Сергій Богданович – генеральний директор ТОВ «СВИСПАН ЛІМІТЕД» (за згодою)

МАТОЛИЧ Андрій Богданович – заступник директора ТОВ «ЕКО-ОПТІМА» (за згодою)

МНОГОЛЄТНІЙ Володимир Володимирович – голова наглядової ради ТОВ «АЙТІ ЛЕНД» (за згодою)

МУЗИКІН Євген Сергійович – директор ТОВ «ДЕМЗ» (за згодою)

НІКОНОВ Ігор Володимирович – президент ТОВ «К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ» (за згодою)

ОЛІЙНИК Дмитро Миколайович – голова Ради Федерації роботодавців України (за згодою)

ОСИПОВ Євген Валерійович – голова правління ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (за згодою)

ПАНАСЕНКО Тарас Юрійович – співвласник ТОВ «ВИГІДНА ПОКУПКА» (за згодою)

ПИЛИПЕНКО Сергій Олександрович – генеральний директор ТОВ «ПБГ КОВАЛЬСЬКА» (за згодою)

ПЛЯСОВ Сергій Вячеславович – голова правління ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН» (за згодою)

РИЖЕНКОВ Юрій Олександрович – генеральний директор ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (за згодою)

РІЗАК Михайло Васильович – директор зі взаємодії з органами влади ТОВ СП «НІБУЛОН» (за згодою)

РУДОМІНСЬКИЙ Михайло Вікторович – співвласник ТОВ «ХІМЕРА ЮКРЕЙН» (за згодою)

СЕЛЕХМАН Іван Володимирович – директор ТОВ «КРОНОСПАН РІВНЕ» (за згодою)

СИПКО Сергій Олександрович – співзасновник ФГ «ОС» (за згодою)

СКАЛИГА Єгор Віталійович – директор ТОВ «ФАЙЄР ПОІНТ» (за згодою)

СКРИПНИК Ярослав Васильович – директор ТОВ «ШВЕЙНА КОМПАНІЯ «ВИД»(за згодою)

СМАКОТА Ярослав Васильович – співзасновник ТОВ «ФК АКТІВІТІС» (за згодою)

СТАВНІЦЕР Андрій Олексійович – співвласник ТОВ «М.В. КАРГО»

СТАНІСЛАВСЬКИЙ Віктор Григорович – генеральний директор СП «ВІТМАРК-УКРАЇНА» ТОВ (за згодою)

СТЕСЕНКО Дмитро Олександрович – директор ТОВ ПП «ЗІП» (за згодою)

ТАРШИН Іван Станіславович – генеральний директор ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ГРАДОЛІЯ» (за згодою)

ТІГІПКО Сергій Леонідович – голова наглядової ради ТОВ «ТАС АГРО» (за згодою)

ТІМЧЕНКО Максим Вікторович – генеральний директор ТОВ «ДТЕК» (за згодою)

ФІЛІМОНОВ Ярослав Миколайович – директор ТОВ «КВЕРТУС» (за згодою)

ЧОРНИЙ Олександр Миколайович – голова наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «АГРАРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» (за згодою)

ЧЕЧОТКІН Владислав Володимирович – співвласник ТОВ «РОЗЕТКА. УА» (за згодою)

ШАКАЛОВ Сергій Володимирович – директор ТОВ «НЕСС ГРУП» (за згодою)

ШЕВЕТОВСЬКИЙ Валентин Валентинович – співвласник ТОВ «КЕРАМІЧНА ГРУПА «ГОЛДЕН ТАЙЛ» (за згодою)

ШОСТАК Руслан Станіславович – президент КОРПОРАЦІЇ «ТЕРВІН» (за згодою).

Автор: Наталя Мамченко

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