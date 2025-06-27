Я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу – Володимир Зеленський

Президент Зеленський доручив готувати рішення про мораторій на перевірки бізнесу і розширення ради «Держави-бізнес».

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Президент України Володимир Зеленський доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу, щоб убезпечити підприємців від тиску. Про це Глава держави повідомив під час виступу на Форумі держави та бізнесу: від діалогу до партнерства.

Володимир Зеленський подякував представникам бізнесу за те, що вони в Україні, з Україною та забезпечують основу для нормального життя людей.

«Я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу – так, щоб убезпечити бізнес від будь-якого тиску недобросовісних людей на різних посадах», – сказав він.

Крім того, Президент розширив склад Ради з питань підтримки підприємництва та підписав відповідний указ. Глава держави закликав усіх, хто долучається до її роботи, бути максимально активними.

За словами Володимира Зеленського, український бізнес разом із державою забезпечує понад 40 % зброї для захисту нашої незалежності. Українські інновації, зокрема інноваційні рішення підприємців, дають змогу технологічно відповідати на виклики повномасштабної війни.

«Завдяки українському підприємництву й усім тим умовам, які ми створили як держава, виникла й фактично нова галузь нашого вітчизняного виробництва, яка стала одразу однією з передових у світі, і це – виробництво дронів різних типів. Сотні компаній так чи інакше задіяні у виробництві зброї зараз», – зазначив Президент.

Водночас він наголосив, що для стійкості України також важливе економічне зростання. Саме тому потрібен діалог держави з підприємцями, програми підтримки бізнесу та залучення інвестицій.

Володимир Зеленський зауважив, що вперше у своїй історії Україна реалізує системну роботу з країнами-партнерами для інвестицій у виготовлення зброї. За словами Президента, мільярди доларів інвестицій надходять у вітчизняне виробництво зброї, техніки та обладнання. Крім того, є хороший результат зустрічі з «Групою семи» та успішна робота з партнерами з ЄС.

«Наша міжнародна робота та рішення партнерів про довготривалі програми підтримки України говорять про те, що світ вірить у нас, світ вірить в Україну. І це важливо для захисту України, для нашої армії, для всіх наших людей, і зокрема для бізнесу», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також відзначив ефективність політики підтримки українського бізнесу «Зроблено в Україні». Загалом державними програмами вже скористалися понад 70 тисяч підприємств і підприємців. Україна їх не лише зберігатиме, а й розширюватиме.

«Навіть у таких жорстких умовах такої війни Україна може спиратися на своїх підприємців – на наше вітчизняне, українське виробництво, нашу українську логістику, наші українські послуги в усіх сферах – від безпеки до повсякденного життя людей, – на українські розробки та інвестиції», – акцентував Президент.

Нагадаємо, у січні 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО, яке передбачало запровадження мораторію строком на три місяці на блокування роботи підприємств правоохоронцями, а також доручив внести зміни до законодавства, щоб захистити бізнес від тиску силовиків.

Автор: Наталя Мамченко

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