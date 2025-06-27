Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу – Володимир Зеленський

17:46, 27 червня 2025
Президент Зеленський доручив готувати рішення про мораторій на перевірки бізнесу і розширення ради «Держави-бізнес».
Я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу – Володимир Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу, щоб убезпечити підприємців від тиску. Про це Глава держави повідомив під час виступу на Форумі держави та бізнесу: від діалогу до партнерства.

Володимир Зеленський подякував представникам бізнесу за те, що вони в Україні, з Україною та забезпечують основу для нормального життя людей.

«Я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу – так, щоб убезпечити бізнес від будь-якого тиску недобросовісних людей на різних посадах», – сказав він.

Крім того, Президент розширив склад Ради з питань підтримки підприємництва та підписав відповідний указ. Глава держави закликав усіх, хто долучається до її роботи, бути максимально активними.

За словами Володимира Зеленського, український бізнес разом із державою забезпечує понад 40 % зброї для захисту нашої незалежності. Українські інновації, зокрема інноваційні рішення підприємців, дають змогу технологічно відповідати на виклики повномасштабної війни.

«Завдяки українському підприємництву й усім тим умовам, які ми створили як держава, виникла й фактично нова галузь нашого вітчизняного виробництва, яка стала одразу однією з передових у світі, і це – виробництво дронів різних типів. Сотні компаній так чи інакше задіяні у виробництві зброї зараз», – зазначив Президент.

Водночас він наголосив, що для стійкості України також важливе економічне зростання. Саме тому потрібен діалог держави з підприємцями, програми підтримки бізнесу та залучення інвестицій.

Володимир Зеленський зауважив, що вперше у своїй історії Україна реалізує системну роботу з країнами-партнерами для інвестицій у виготовлення зброї. За словами Президента, мільярди доларів інвестицій надходять у вітчизняне виробництво зброї, техніки та обладнання. Крім того, є хороший результат зустрічі з «Групою семи» та успішна робота з партнерами з ЄС.

«Наша міжнародна робота та рішення партнерів про довготривалі програми підтримки України говорять про те, що світ вірить у нас, світ вірить в Україну. І це важливо для захисту України, для нашої армії, для всіх наших людей, і зокрема для бізнесу», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також відзначив ефективність політики підтримки українського бізнесу «Зроблено в Україні». Загалом державними програмами вже скористалися понад 70 тисяч підприємств і підприємців. Україна їх не лише зберігатиме, а й розширюватиме.

«Навіть у таких жорстких умовах такої війни Україна може спиратися на своїх підприємців – на наше вітчизняне, українське виробництво, нашу українську логістику, наші українські послуги в усіх сферах – від безпеки до повсякденного життя людей, – на українські розробки та інвестиції», – акцентував Президент.

Нагадаємо, у січні 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО, яке передбачало запровадження мораторію строком на три місяці на блокування роботи підприємств правоохоронцями, а також доручив внести зміни до законодавства, щоб захистити бізнес від тиску силовиків.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

бізнес Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мораторій має убезпечити бізнес від тиску недобросовісних посадовців – Юлія Свириденко

Також готуються рішення щодо розширення локалізації в закупівлях і реформа трудового законодавства.

Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради з підтримки підприємництва: хто туди увійшов

Президент оголосив про підготовку мораторію на перевірки бізнесу та затвердив нову Раду з підтримки підприємництва.

Обсяг оборонних видатків у бюджетах на 2026, 2027, 2028 роки будуть корегувати з урахуванням воєнно-політичної обстановки: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Кабміну доручили передбачити під час підготовки законопроектів про Державний бюджет на 2026, 2027, 2028 роки можливість корегування обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки – Президент підписав Указ.

Я вже доручив готувати рішення щодо тривалого мораторію на перевірки бізнесу – Володимир Зеленський

Президент Зеленський доручив готувати рішення про мораторій на перевірки бізнесу і розширення ради «Держави-бізнес».

Залік з української та іноземної мов для аспірантів на третьому році підготовки – Юлія Гришина повідомила про підготовку звернення до Шмигаля

Раніше Кабмін передбачив включення до навчального плану аспіранта третього року підготовки денної форми заліку з української та іноземної мов як обовʼязкового підсумкового контролю з використанням процесів ЗНО.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду у Великій Палаті