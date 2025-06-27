Я уже поручил готовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса, – Владимир Зеленский

Президент Зеленский поручил готовить решение о моратории на проверки бизнеса и расширении совета «Государство-бизнес».

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил готовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса, чтобы обезопасить предпринимателей от давления. Об этом Глава государства сообщил во время выступления на Форуме государства и бизнеса: от диалога к партнерству.

Владимир Зеленский поблагодарил представителей бизнеса за то, что они в Украине, с Украиной и обеспечивают основу для нормальной жизни людей.

«Я уже поручил готовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса – так, чтобы обезопасить бизнес от любого давления недобросовестных людей на разных должностях», – сказал он.

Кроме того, Президент расширил состав Совета по вопросам поддержки предпринимательства и подписал соответствующий указ. Глава государства призвал всех, кто приобщается к его работе, быть максимально активными.

По словам Владимира Зеленского, украинский бизнес вместе с государством обеспечивает более 40 % оружия для защиты нашей независимости. Украинские инновации, в частности инновационные решения предпринимателей, позволяют технологически отвечать на вызовы полномасштабной войны.

«Благодаря украинскому предпринимательству и всем тем условиям, которые мы создали как государство, возникла и фактически новая отрасль нашего отечественного производства, которая стала сразу одной из передовых в мире, и это – производство дронов разных типов. Сотни компаний так или иначе задействованы в производстве оружия сейчас», – отметил Президент.

В то же время он подчеркнул, что для устойчивости Украины также важен экономический рост. Именно поэтому нужен диалог государства с предпринимателями, программы поддержки бизнеса и привлечение инвестиций.

Владимир Зеленский отметил, что впервые в своей истории Украина реализует системную работу со странами-партнерами для инвестиций в производство оружия. По словам Президента, миллиарды долларов инвестиций поступают в отечественное производство оружия, техники и оборудования. Кроме того, есть хороший результат встречи с «Группой семи» и успешная работа с партнерами из ЕС.

«Наша международная работа и решения партнеров о долгосрочных программах поддержки Украины говорят о том, что мир верит в нас, мир верит в Украину. И это важно для защиты Украины, для нашей армии, для всех наших людей, и в частности для бизнеса», – сказал Глава государства.

Владимир Зеленский также отметил эффективность политики поддержки украинского бизнеса «Сделано в Украине». В целом государственными программами уже воспользовались более 70 тысяч предприятий и предпринимателей. Украина их не только будет сохранять, но и расширять.

«Даже в таких жестких условиях такой войны Украина может опираться на своих предпринимателей – на наше отечественное, украинское производство, нашу украинскую логистику, наши украинские услуги во всех сферах – от безопасности до повседневной жизни людей, – на украинские разработки и инвестиции», – акцентировал Президент.

Напомним, в январе 2024 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО, которое предусматривало введение моратория сроком на три месяца на блокирование работы предприятий правоохранителями, а также поручил внести изменения в законодательство, чтобы защитить бизнес от давления силовиков.

Автор: Наталя Мамченко

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