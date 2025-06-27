Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Я уже поручил готовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса, – Владимир Зеленский

17:46, 27 июня 2025
Президент Зеленский поручил готовить решение о моратории на проверки бизнеса и расширении совета «Государство-бизнес».
Я уже поручил готовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса, – Владимир Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский поручил готовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса, чтобы обезопасить предпринимателей от давления. Об этом Глава государства сообщил во время выступления на Форуме государства и бизнеса: от диалога к партнерству.

Владимир Зеленский поблагодарил представителей бизнеса за то, что они в Украине, с Украиной и обеспечивают основу для нормальной жизни людей.

«Я уже поручил готовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса – так, чтобы обезопасить бизнес от любого давления недобросовестных людей на разных должностях», – сказал он.

Кроме того, Президент расширил состав Совета по вопросам поддержки предпринимательства и подписал соответствующий указ. Глава государства призвал всех, кто приобщается к его работе, быть максимально активными.

По словам Владимира Зеленского, украинский бизнес вместе с государством обеспечивает более 40 % оружия для защиты нашей независимости. Украинские инновации, в частности инновационные решения предпринимателей, позволяют технологически отвечать на вызовы полномасштабной войны.

«Благодаря украинскому предпринимательству и всем тем условиям, которые мы создали как государство, возникла и фактически новая отрасль нашего отечественного производства, которая стала сразу одной из передовых в мире, и это – производство дронов разных типов. Сотни компаний так или иначе задействованы в производстве оружия сейчас», – отметил Президент.

В то же время он подчеркнул, что для устойчивости Украины также важен экономический рост. Именно поэтому нужен диалог государства с предпринимателями, программы поддержки бизнеса и привлечение инвестиций.

Владимир Зеленский отметил, что впервые в своей истории Украина реализует системную работу со странами-партнерами для инвестиций в производство оружия. По словам Президента, миллиарды долларов инвестиций поступают в отечественное производство оружия, техники и оборудования. Кроме того, есть хороший результат встречи с «Группой семи» и успешная работа с партнерами из ЕС.

«Наша международная работа и решения партнеров о долгосрочных программах поддержки Украины говорят о том, что мир верит в нас, мир верит в Украину. И это важно для защиты Украины, для нашей армии, для всех наших людей, и в частности для бизнеса», – сказал Глава государства.

Владимир Зеленский также отметил эффективность политики поддержки украинского бизнеса «Сделано в Украине». В целом государственными программами уже воспользовались более 70 тысяч предприятий и предпринимателей. Украина их не только будет сохранять, но и расширять.

«Даже в таких жестких условиях такой войны Украина может опираться на своих предпринимателей – на наше отечественное, украинское производство, нашу украинскую логистику, наши украинские услуги во всех сферах – от безопасности до повседневной жизни людей, – на украинские разработки и инвестиции», – акцентировал Президент.

Напомним, в январе 2024 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО, которое предусматривало введение моратория сроком на три месяца на блокирование работы предприятий правоохранителями, а также поручил внести изменения в законодательство, чтобы защитить бизнес от давления силовиков.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

бизнес Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мораторий должен обезопасить бизнес от давления недобросовестных чиновников – Юлия Свириденко

Также готовятся решения по расширению локализации в закупках и реформа трудового законодательства.

Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета по поддержке предпринимательства: кто туда вошел

Президент объявил о подготовке моратория на проверки бизнеса и утвердил новый Совет по поддержке предпринимательства.

Объем оборонных расходов в бюджетах на 2026, 2027, 2028 годы будут корректировать с учетом военно-политической обстановки: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Кабмину поручили предусмотреть при подготовке законопроектов о Государственном бюджете на 2026, 2027, 2028 годы возможность корректировки объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки – Президент подписал Указ.

Я уже поручил готовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса, – Владимир Зеленский

Президент Зеленский поручил готовить решение о моратории на проверки бизнеса и расширении совета «Государство-бизнес».

Зачет по украинскому и иностранному языкам для аспирантов третьего года подготовки – Юлия Гришина сообщила о подготовке обращения к Шмыгалю

Ранее Кабмин предусмотрел включение в учебный план аспиранта третьего года подготовки дневной формы зачета по украинскому и иностранному языкам как обязательного итогового контроля с использованием процессов ВНО.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду у Великій Палаті