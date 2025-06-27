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Совет по поддержке бизнеса заработает с 11 отраслевыми комитетами

18:48, 27 июня 2025
Обновленный Совет по вопросам поддержки предпринимательства будет включать малый и средний бизнес и 11 отраслевых комитетов – Ермак.
Совет по поддержке бизнеса заработает с 11 отраслевыми комитетами
Фото: ОП
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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Совет по вопросам поддержки предпринимательства в обновленном формате будет представлять не только крупный, но и средний и малый бизнес, а также будет иметь 11 отраслевых комитетов. Об этом он сообщил во время «Форума власти и бизнеса: от диалога к партнерству».

«Сегодня все же время говорить о системных изменениях, о системных решениях. Это справедливо, что совет должен распространяться на всю территорию Украины. Поэтому сегодня формат нового совета предусматривает участие не только наших флагманов бизнеса, крупных компаний, а также предусматривает участие и среднего, и малого бизнеса», - подчеркнул Ермак.

Он уточнил, что в обновленном совете создадут 11 отраслевых комитетов, поскольку каждая отрасль экономики требует более глубокого анализа и детальных дискуссий. По словам Ермака, президент Украины подписал указ, который официально утвердил новый формат совета.

«Президент подписывал указ, и в котором есть также несколько страниц об отмене всех советов, совещательных органов, которые были созданы последние 10-15 лет, и которые, к сожалению, поработали один день только во время презентации или несколько месяцев», - отметил руководитель Офиса президента.

Ермак подчеркнул, что президент поставил четкую задачу перед чиновниками обеспечить реальную работу вновь созданных структур. «У президента есть четкая задача, прежде всего к нам, к чиновникам, чтобы все, что создается, было не просто на бумаге, а действительно работало. С понедельника новый совет уже начнет работать в более рабочем режиме», - добавил он.

Отметим, ранее сообщалось, Президент Владимир Зеленский подписал Указ №421/2025 «О Совете по вопросам поддержки предпринимательства». «Судебно-юридическая газета» публиковала новый состав Совета.

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бизнес Андрей Ермак

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