Мораторий должен обезопасить бизнес от давления недобросовестных чиновников – Юлия Свириденко

Также готовятся решения по расширению локализации в закупках и реформа трудового законодательства.

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Правительство получило президентское поручение инициировать мораторий на проверки бизнеса. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, этот мораторий должен обезопасить бизнес от давления недобросовестных чиновников.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 27 июня дал поручение Кабмину готовить длительный мораторий на проверки бизнеса.

Он отметил, что сейчас украинский бизнес вместе с государством обеспечивает более 40% оружия для защиты нашего государства, нашей независимости.

«Мы в государстве осознаем, что именно экономический рост должен наполнять бюджет, а не просто давление, не просто выжимание средств из экономики, и хороших решений не бывает без хороших команд, которые генерируют идеи и обеспечивают выполнение решений.

Именно поэтому нужен диалог государства со всеми общественными силами, и в частности с предпринимателями», – отметил Президент.

«Я уже поручил готовить решения относительно длительного моратория на проверки бизнеса – так, чтобы обезопасить бизнес от любого давления недобросовестных людей на разных должностях.

Мы продолжаем и работу совета государство – бизнес, и предложено, чтобы совет был шире, и я очень прошу каждого и каждую, кто приобщается к его работе: будьте, пожалуйста, максимально активными.

Украина может быть значительно сильнее экономически, а значит, нам надо реализовать значительно больше идей и талантов украинского предпринимательства. Для этого нужны условия – четкие границы для государственного вмешательства, минимальное и рациональное регулирование, сильное государственное лоббирование украинского бизнеса в мире, а также наше взаимное уважение», – отметил Владимир Зеленский.

Также, по словам Зеленского, чрезвычайно эффективно проявила себя политика поддержки украинского предпринимательства «Сделано в Украине». «Это набор вполне конкретных программ – это гранты, доступные кредиты, программы поддержки спроса, помощь в выходе на внешние рынки. Уже более 70 тысяч предприятий и предпринимателей воспользовались нашими государственными программами. Сегодня наши чиновники представят новые шаги, программы, которые уже готовятся: от увеличения грантов, расширения локализации в закупках до реформы трудового законодательства», – подчеркнул он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский также утвердил персональный состав Совета по вопросам предпринимательства. Они смогут делать запросы в государственные органы и приглашать к себе на заседания должностных лиц.

Автор: Наталя Мамченко

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