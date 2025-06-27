Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Мораторий должен обезопасить бизнес от давления недобросовестных чиновников – Юлия Свириденко

18:41, 27 июня 2025
Также готовятся решения по расширению локализации в закупках и реформа трудового законодательства.
Мораторий должен обезопасить бизнес от давления недобросовестных чиновников – Юлия Свириденко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство получило президентское поручение инициировать мораторий на проверки бизнеса. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, этот мораторий должен обезопасить бизнес от давления недобросовестных чиновников.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 27 июня дал поручение Кабмину готовить длительный мораторий на проверки бизнеса.

Он отметил, что сейчас украинский бизнес вместе с государством обеспечивает более 40% оружия для защиты нашего государства, нашей независимости.

«Мы в государстве осознаем, что именно экономический рост должен наполнять бюджет, а не просто давление, не просто выжимание средств из экономики, и хороших решений не бывает без хороших команд, которые генерируют идеи и обеспечивают выполнение решений.

Именно поэтому нужен диалог государства со всеми общественными силами, и в частности с предпринимателями», – отметил Президент.

«Я уже поручил готовить решения относительно длительного моратория на проверки бизнеса – так, чтобы обезопасить бизнес от любого давления недобросовестных людей на разных должностях.

Мы продолжаем и работу совета государство – бизнес, и предложено, чтобы совет был шире, и я очень прошу каждого и каждую, кто приобщается к его работе: будьте, пожалуйста, максимально активными.

Украина может быть значительно сильнее экономически, а значит, нам надо реализовать значительно больше идей и талантов украинского предпринимательства. Для этого нужны условия – четкие границы для государственного вмешательства, минимальное и рациональное регулирование, сильное государственное лоббирование украинского бизнеса в мире, а также наше взаимное уважение», – отметил Владимир Зеленский.

Также, по словам Зеленского, чрезвычайно эффективно проявила себя политика поддержки украинского предпринимательства «Сделано в Украине». «Это набор вполне конкретных программ – это гранты, доступные кредиты, программы поддержки спроса, помощь в выходе на внешние рынки. Уже более 70 тысяч предприятий и предпринимателей воспользовались нашими государственными программами. Сегодня наши чиновники представят новые шаги, программы, которые уже готовятся: от увеличения грантов, расширения локализации в закупках до реформы трудового законодательства», – подчеркнул он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский также утвердил персональный состав Совета по вопросам предпринимательства. Они смогут делать запросы в государственные органы и приглашать к себе на заседания должностных лиц.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.   

бизнес

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мораторий должен обезопасить бизнес от давления недобросовестных чиновников – Юлия Свириденко

Также готовятся решения по расширению локализации в закупках и реформа трудового законодательства.

Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета по поддержке предпринимательства: кто туда вошел

Президент объявил о подготовке моратория на проверки бизнеса и утвердил новый Совет по поддержке предпринимательства.

Объем оборонных расходов в бюджетах на 2026, 2027, 2028 годы будут корректировать с учетом военно-политической обстановки: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Кабмину поручили предусмотреть при подготовке законопроектов о Государственном бюджете на 2026, 2027, 2028 годы возможность корректировки объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки – Президент подписал Указ.

Я уже поручил готовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса, – Владимир Зеленский

Президент Зеленский поручил готовить решение о моратории на проверки бизнеса и расширении совета «Государство-бизнес».

Зачет по украинскому и иностранному языкам для аспирантов третьего года подготовки – Юлия Гришина сообщила о подготовке обращения к Шмыгалю

Ранее Кабмин предусмотрел включение в учебный план аспиранта третьего года подготовки дневной формы зачета по украинскому и иностранному языкам как обязательного итогового контроля с использованием процессов ВНО.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду у Великій Палаті