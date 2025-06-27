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Новые санкции против РФ готовят даже страны, которые ранее избегали ограничений – Ермак

18:35, 27 июня 2025
По словам Ермака, Новая Зеландия, Австрия и другие присоединяются к санкционному фронту.
Новые санкции против РФ готовят даже страны, которые ранее избегали ограничений – Ермак
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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что ряд стран, которые ранее воздерживались от введения санкций против России, готовят новые ограничительные меры. Об этом он сообщил во время конференции «Честная игра», посвященной дополнительным санкциям против РФ.

«Готовятся новые санкции, даже от таких стран, которые до этого занимали более такую позицию, я бы не сказал нейтральную, но позицию по неприменению санкций, как Новая Зеландия, как Австрия», - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что хотя санкции отдельных стран могут не иметь значительного влияния на Россию, их совокупное действие создает серьезные проблемы для российской экономики. «Безусловно, отдельно, санкции таких стран, они не являются очень болезненными для России, но в совокупности, когда все это совпадает, то это действительно является для России большой проблемой», - подчеркнул руководитель Офиса Президента.

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